Przed 10 otrzymaliśmy zgłoszenie o samochodzie, który wpadł do rzek - przekazała nam nadkom. Agnieszka Dąbrowska z KPP Bielsk Podlaski. - Na miejscu policjanci ustalili wstępnie, że kierująca suzuki 32-latka wpadła w poślizg, jej auto dachowało i wpadło do rzeki - kontynuuje oficer prasowa. Na szczęście kobieta oraz podróżujący z nią mężczyzna zdołali o własnych siłach wydostać się z samochodu. - Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków na drodze - przypomina nadkom. Dąbrowska.

Tykocin. 35-latek wjechał do rzeki. Nie wiadomo czy jechał sam. Zobacz zdjęcia: