Rolnicy. Podlasie. Ewelina i Wojtek to nowi bohaterowie serialu. Mają potężne gospodarstwo. "Największa firma w okolicy"

Rolnicy. Podlasie odcinek 8 (sezon VII). W niedzielnym (23.02) odcinku poznamy nowych bohaterów serialu. To rolnicy z Podlasia, a dokładnie ze okolic Grajewa. Ewelina i Wojtek, wraz z rodziną, prowadzą imponujące gospodarstwo we wsi Miecze. W pracy pomagają im rodzice Eweliny: mama Elżbieta oraz tata Remigiusz. Ewelina i Wojtek mają dzieci: Marcelinkę oraz Magdusię. "Młode małżeństwo opowiada o swojej pracy i decyzji, aby żyć na wsi. Okazuje się, że systematycznie powiększali i inwestowali swoje fundusze do tego stopnia, że stali się największą, bo liczącą aż 120 hektarów, firmą w okolicy" - informuje Fokus TV. Rolnicy mają 240 sztuk bydła. Rodzina nieustannie rozwija swoje gospodarstwo.

W najnowszym odcinku serialu wróci znani i lubiani bohaterowie z Plutycz. Gienek będzie musiał skonstruować nowe stanowiska dla krów i koni, aby oddzielić dorosłe osobniki od cieląt i źrebiąt. Będzie też trzeba naprawić ściany w pomieszczeniach dla zwierząt i drzwi do obory. Na koniec Paulina (córka Gienka) zaprosi rolników na gorącą herbatę.

Tymczasem w dawno nie widzianych Haćkach Natalia, Michał i Olek nie mają pracy w polu, więc zajmą się sprzątaniem warzywnika z zaschniętych krzaków po pomidorach. Następnie Michał i Olek uruchomią generator, ponieważ wichury uszkodziły linie energetyczne, co skutkowało brak prądu. Premiera zapowiadanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę (23.02) o godz. 20 na Fokus TV.

