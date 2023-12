Bójka polskich żołnierzy na granicy z Białorusią! Obaj trafii do szpitala

Białowieża - Hajnówka. Żubry potrącone przez wojskową ciężarówkę. To kolejny taki przypadek

Według dziennikarzy "Onetu", do zdarzenia miało dojść nocą. To wtedy pobiło się dwóch żołnierzy z 9. Batalionu Dowodzenia z Olsztyna, wchodzącego w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Obaj wojskowi służą na granicy z Białorusią w ramach Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego "Podlasie".

Jak dowiedział się "Onet", w takcie bójki jeden z żołnierzy stracił przytomność. Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie. Stan drugiego żołnierza był na tyle poważny, że lekarze zdecydowali, iż on również zostanie zabrany do szpitala. Obaj uczestnicy bójki zostali zatem przewiezieni do lecznicy w Augustowie.

Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny bójki oraz czy żołnierze byli pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa.

