Pogodowy koszmar nie ma końca. IMGW nie zostawia złudzeń. Wszystko jasne

Pogoda na 1 sierpnia nie sprzyja letnim planom – IMGW zapowiada burze i opady deszczu.

W wielu regionach kraju, w tym podczas obchodów Powstania Warszawskiego, spodziewane są burze z gradem i silnym wiatrem.

Temperatury maksymalne wyniosą od 21 do 25 stopni, bez upałów, a weekend przyniesie podobne warunki.

Jak zachować bezpieczeństwo podczas burzy i czego unikać na otwartej przestrzeni? Sprawdź pełne zalecenia RCB!

Pogoda na piątek, 1 sierpnia: IMGW zapowiada burze już w nocy

Nie takiego lata spodziewali się Polacy. Dominują pochmurne dni, zdominowane przez opady deszczu, lokalnie intensywne. Lipiec przyniósł również sporo burzowych akcentów. Podobnie będzie pierwszego dnia sierpnia. Już w nocy z czwartku na piątek, miejscami pojawią się przelotne opady, a początkowo, głównie na wschodzie kraju, możliwe również burze. Z prognozy IMGW wynika również, że wiatr powieje z prędkością do 60 km/h, a w górach nawet do 80 km/h. W nocy temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od 10 do 14 stopni, jednocyfrowe wartości jedynie w górach i na terenach podgórskich.

Burze, deszcze i grad w nowej prognozie pogody. "Od 10 mm do 20 mm"

Na piątek zaplanowano wiele uroczystości, związanych z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Czy popsuje je pogoda? W wielu regionach taki scenariusz jest wielce prawdopodobny. Z prognozy Instytutu wynika, że 1 sierpnia, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a po południu również burze, możliwy drobny grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 20 mm.

W czasie burz porywy wiatru osiągną 65 km/h. Takie prędkości pojawią się również w Sudetach. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 21 do 25 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu, od 18 do 20 stopni Celsjusza. Nie ma mowy o upałach. Najcieplej powinno być na południu i na południowym wschodzie. Szczegóły znajdziemy na załączonej mapie:

i Autor: IMGW Pogoda na piątek. Prognoza IMGW na 1 sierpnia 2025

Z prognoz synoptycznych wynika, że podobne warunki atmosferyczne będą z nami przez cały pierwszy weekend sierpnia. Przydadzą się parasole, a lokalnie występować będą burze z dość silnym wiatrem.

Burze w Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi

Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa w czasie burzy!

RCB przypomina! Poza domem należy:

jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie,

unikać przebywania pod drzewami,

unikać przebywania na otwartej przestrzeni,

jeżeli znaleźliśmy się na otwartej przestrzeni - znaleźć, o ile to możliwe, obniżenie terenu (starajmy się nie być najwyższym punktem) i kucnąć (nie siadać i nie kłaść się) ze złączonymi i podciągniętymi pod siebie nogami. Nogi powinny być złączone, ponieważ w przypadku uderzenia pioruna, na skutek powstania różnicy napięć (tzw. napięcia krokowego) może dojść do przepływu prądu między stopami,

jeżeli pływamy w wodzie lub znajdujemy się na łodzi wyjść na brzeg i oddalić się od wody, gdyż jest ona doskonałym przewodnikiem elektrycznym,

unikać dotykania przedmiotów zrobionych z metalu oraz przebywania w ich pobliżu - przedmioty metalowe mogą „przyciągać” pioruny,

pozostać w samochodzie (jeżeli jesteśmy akurat w podróży) - samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna,

natychmiast przykucnąć jeżeli czujemy ładunki elektryczne w powietrzu, a włosy „stają nam dęba”,

osoby przebywające w grupie na otwartej przestrzeni powinny się rozproszyć na odległość kilkudziesięciu metrów, aby w przypadku uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy porażonym,

jeżeli widzisz zwisające przewody elektryczne, natychmiast powiadom odpowiednie służby. Pod żadnym pozorem do nich nie podchodź.

