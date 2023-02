Brutalne pobicie w centrum Suwałk. W ustaleniu sprawcy pomogły ślady DNA

Policjanci z Suwałk rozwiązali sprawę brutalnego pobicia, do którego doszło w 2017 roku. W centrum miasta został pobity 23-latek, który z obrażeniami trafił do szpitala. - Wówczas zgromadzony materiał dowodowy nie pozwolił na przedstawienie zarzutów. Policjanci zabezpieczyli na miejscu między innymi materiał biologiczny napastnika, który został wprowadzony do policyjnej bazy danych - informuje oficer prasowy KMP w Suwałkach. Pięć lat później DNA podejrzanego o uszkodzenie pojazdu trafiło do tej samej bazy danych. Okazało się, że profil biologiczny podejrzanego 29-latka pasuje do sprawcy pobicia sprzed ponad 5 lat. Suwalczanin usłyszał już zarzut pobicia. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

