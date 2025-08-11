Brzmi jak poezja, znaczy "złota". AI wskazała najpiękniejsze imię dla dziewczynki

Wybór imienia dla dziecka to ważna decyzja, która często wiąże się z emocjami, tradycjami i przyszłością. Przyszli rodzice wybierając imię zastanawiają się nad przyszłością dziecka, sprawdzają jego znaczenie i pochodzenie, radzą się swojej rodziny czy... patrzą na aktualne trendy i unikalność. Zapytałem sztuczną inteligencję o najpiękniejsze jej zdaniem imię dla dziewczynki. Okazuje się, że według analizy AI, najpiękniejszym polskim imieniem dla dziewczynki jest... Aurelia. To imię ma łacińskie pochodzenie i oznacza „złota”. Wyróżnia się melodyjnym brzmieniem, a jednocześnie pozostaje stosunkowo rzadko nadawane. Zdaniem algorytmu, łączy w sobie oryginalność z elegancją. Trzeba przyznać, że AI wybrało mądrze.

Oto lista popularnych i kreatywnych zdrobnień oraz form pieszczotliwych od imienia Aurelia: Aurelka, Aurelcia, Relka, Relcia, Rela.

Klasyka nadal w czołówce

Choć Aurelia zyskała miano najpiękniejszego imienia w analizie AI, w Polsce najczęściej wybierane są imiona bardziej popularne. W 2024 roku najpopularniejsze imiona to Nikodem oraz Maja. W zeszłym roku rodzice chętnie wybierali dla swoich dzieci tradycyjne imiona, takie jak Antoni, Aleksander czy Zofia i Laura.

Inne wyróżnione imiona

W odpowiedziach AI znalazły się także propozycje łączące tradycję z nowoczesnością. Wśród nich wymieniono m.in.: Helenę, Annę, Barbarę, Marię, Lenę, Alicję, Liliana, Ninę i Klarę. Każde z tych imion ma swoje symboliczne znaczenie i odmienne walory brzmieniowe. AI doceniła również Zofię – imię klasyczne, eleganckie i uniwersalne fonetycznie, a także Zuzannę, postrzeganą jako subtelne i ponadczasowe.

Analiza AI pokazuje, że piękno imienia może przejawiać się zarówno w oryginalności, jak i w klasyce. Aurelia to wybór dla tych, którzy szukają czegoś mniej popularnego, ale wyjątkowego. Z kolei Zofia i Zuzanna to propozycje, które od lat cieszą się uznaniem i nie wychodzą z mody.

Deynn i Majewski zdradzili imię syna. Pochodzi z Włoch i kojarzy się z Szekspirem