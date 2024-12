Budowa S19 w Podlaskiem. Gienek i Andrzej z "Rolnicy. Podlasie" mieli problem z dojazdem na pole

Rolnicy. Podlasie. W niedzielę (29.12) emisja ostatniego w tym roku odcinka Rolnicy. Podlasie. Do Wiesi i Jurka z Ciełuszek przyjadą Agnieszka i Jarek z dziećmi. Żeńska część rodziny zajmie się przygotowywaniem weków z mięsem na zimę, a męska, czyli Jarek z synem oraz teściem, zmienią olej w starym ciągniku. W 52. odcinku (sezon 6) zobaczymy dawno niewidzianych Olka i Michała z Haciek. Rolnicy po raz pierwszy spróbują głęboszowania, czyli innego sposobu przygotowania pola pod uprawy. Ciekawie będzie w Plutyczach. Andrzej, Gienek i Jastrząb rozładują furmankę z gałęzi. Następnie Walek zamontuje nową deskę do siedzenia. Później cała ekipa pojedzie zebrać z pola buraki cukrowe. - Buraki cukrowe to jest bardzo wartościowa pasza - stwierdzi Andrzej. Po drodze napotykają niespodziewaną przeszkodę. Dojazd do pola będzie utrudniony, bo na drodze znajduje się znak zakazujący wjazdu - jest to teren budowy trasy Via Carpatia.

i Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS

Via Carpatia to droga łącząca Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. S19 w województwie podlaskim będzie miała około 177 km. W tej chwili w budowie jest siedem odcinków drogi ekspresowej.

Mimo znaku Gienek i Andrzej pojechali dalej. Emisja zapowiadanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę o godz. 20 na Fokus TV. Zwiastun odcinka poniżej.

