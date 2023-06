Potworna śmierć 35-latka. Nie miał szans z bykiem

Syreny alarmowe w Białymstoku. Co się stało? Dlaczego je uruchomiono? Jest komunikat

W środę, 21 czerwca w gospodarstwie przy ul. Polnej w Łomży, gdzie znajduje się osiedle domków jednorodzinnych, doszło do tragedii. Jak relacjonuje serwis mylomza.pl, około 35-letni mężczyzna został przygnieciony przez byka. Na miejscu pojawiła się policja i pogotowie. Niestety, nie udało się go uratować. Sprawę śmierci mężczyzny bada Prokuratura Rejonowa w Łomży. Do podobnego wypadku doszło jakiś czas temu Fałkowie, gdzie byk stratował kobietę. Niestety, 64-latki również nie udało się uratować.

