Chciał przejechać strażnika i uciec z migrantami

Kontrola, która mogła skończyć się tragedią

Do incydentu doszło w powiecie hajnowskim, w pobliżu granicy z Białorusią. Funkcjonariusze Straży Granicznej postanowili zatrzymać do rutynowej kontroli samochód osobowy marki skoda. Kierowca zatrzasnął drzwi i próbował potrącić funkcjonariusza, aby oddalić się z miejsca kontroli.

Na szczęście strażnikom udało się szybko unieruchomić pojazd i obezwładnić kierowcę. Jak ustalono, był nim 54-letni obywatel Ukrainy, który w samochodzie przewoził czterech mężczyzn – obywateli Afganistanu. Wszyscy cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską.

Zarzuty i możliwe konsekwencje

Mężczyzna usłyszał dwa poważne zarzuty:

pomocnictwo przy nielegalnym przekroczeniu granicy – za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności,

czynna napaść na funkcjonariusza publicznego, co może skutkować wyrokiem do 10 lat więzienia.

Dodatkowo wszczęto wobec zatrzymanego postępowanie administracyjne. Cudzoziemiec może zostać zobowiązany do powrotu do kraju pochodzenia, a także objęty zakazem wjazdu na teren państw strefy Schengen na okres od 5 do 10 lat.

Jak informuje Straż Graniczna, tylko od początku 2025 roku funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali już 61 osób podejrzanych o pomoc lub organizowanie nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią.

Minionej doby (28 maja) na granicy polsko - białoruskiej odnotowano ponad 160 prób nielegalnego przedostania się na terytorium Polski. - Migranci usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę na odcinkach ochranianych przez Placówki Straży Granicznej w Michałowie, Narewce, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze, Krynkach oraz Lipsku. Cudzoziemcy, w celu przedostania do Polski się wbrew obowiązującym przepisom, niszczyli barierę fizyczną oraz forsowali graniczne rzeki Istoczankę i Świsłocz - informuje Podlaski Oddział Straży Granicznej.

Podlaski Oddział Straży Granicznej nadzoruje 247-kilometrowy odcinek granicy państwowej z Białorusią. Cała ta linia graniczna znajduje się pod stałym nadzorem, zarówno fizycznym, jak i elektronicznym. Na 186 kilometrach ustawiono zaporę stalową o wysokości 5,5 metra, która stanowi główną barierę fizyczną. Jej uzupełnieniem jest zaawansowany system elektroniczny, obejmujący również naturalne przeszkody terenowe, takie jak rzeka Świsłocz i Istoczanka.

Granica polsko-białoruska. Migranci szturmują granicę. Archiwalne zdjęcia z 2021 roku: