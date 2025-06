Zginęły 3 osoby. Strażacy OSP weszli do studni, aby ratować 23-latka

Zginęli w czasie służby

"Chcieli ratować życie". Strażacy OSP weszli do studni, by aby ratować 23-latka. Zginęli wszyscy

Mija 12 lat od dramatycznych wydarzeń we wsi Jankielówka (pow. suwalski), gdzie w trakcie akcji ratunkowej życie straciło trzech mężczyzn, w tym dwóch strażaków ochotników. Grzegorz Barszczewski i Jarosław Dzieniszewicz z OSP Raczki zginęli, próbując uratować młodego człowieka, który wpadł do studni. Wszyscy trzej nie przeżyli. To jedna z najbardziej tragicznych historii w dziejach podlaskich jednostek OSP.