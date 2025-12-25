Choinka, karp i kolejki. Boże Narodzenie w realiach PRL

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-25 5:15

Boże Narodzenie w czasach PRL różniło się od współczesnych świąt niemal pod każdym względem. Braki w sklepach, oficjalna niechęć władz do religii i ograniczone możliwości finansowe sprawiały, że przygotowania do Wigilii wymagały pomysłowości, a rodzinne spotkania nabierały szczególnego znaczenia mimo skromnej oprawy.

Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL miały wyjątkowy, często skromny charakter, naznaczony realiami gospodarki niedoboru i polityką państwa, które oficjalnie dystansowało się od religii. Przygotowania do Wigilii wymagały dużej zaradności – produkty spożywcze zdobywano "spod lady", a tradycyjne potrawy bywały uproszczone z powodu braków w sklepach. Choinki zdobiono własnoręcznie wykonanymi ozdobami, a prezenty były symboliczne, często praktyczne. Mimo ograniczeń święta pozostawały ważnym elementem życia rodzinnego, okazją do spotkań, kultywowania tradycji i chwilowej ucieczki od codzienności PRL. Zobaczcie jak świętowano Boże Narodzenie w PRL. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Wieczerza wigilijna w domu dziecka
42 zdjęcia
