Jacek Chlewicki
2026-02-10 11:07

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało dane dotyczące najczęściej nadawanych imion w drugiej połowie 2025 roku. Sprawdzamy, które imiona najchętniej wybierali rodzice w województwie podlaskim.

Najpopularniejsze imiona w woj. podlaskim. Imię dla dziewczynki kojarzy się z delikatnością

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Ogólnopolski trend widoczny także w regionach

W ogólnopolskim rankingu Zofia była najczęściej nadawanym imieniem żeńskim w aż siedmiu województwach, m.in. w mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Wśród chłopców od kilku lat niezmiennie dominuje Nikodem, który w drugiej połowie 2025 roku znalazł się na pierwszym miejscu w ośmiu województwach. Choć w województwie podlaskim wygląda nieco inaczej, także tutaj widać wyraźne nawiązanie do ogólnopolskich trendów.

Najpopularniejsze imiona żeńskie w woj. podlaskim

W drugiej połowie 2025 roku rodzice z Podlasia najczęściej wybierali dla dziewczynek imię Laura. Niewiele rzadziej nadawano imię Zofia, które dominuje w wielu innych regionach kraju. Na trzecim miejscu znalazła się Maja.

Najczęściej nadawane imiona dziewczynek w woj. podlaskim:

  • Laura – 146
  • Zofia – 143
  • Maja – 131

Najpopularniejsze imiona męskie w woj. podlaskim

W przypadku chłopców nie było zaskoczenia. Zdecydowanym liderem okazał się Nikodem, który wyraźnie wyprzedził pozostałe imiona. Kolejne miejsca zajęli Jan oraz Aleksander, czyli imiona o klasycznym brzmieniu, od lat utrzymujące się wysoko w rankingach.

Najczęściej nadawane imiona chłopców w woj. podlaskim:

  • Nikodem – 205
  • Jan – 166
  • Aleksander – 158

Klasyka i nowe trendy

Dane pokazują, że w województwie podlaskim rodzice chętnie sięgają zarówno po imiona od lat obecne w czołówce rankingów, jak Jan czy Zofia, jak i po te, które w ostatnich latach zyskują na popularności, takie jak Laura czy Nikodem. Statystyki z drugiej połowy 2025 roku potwierdzają, że lokalne wybory w dużej mierze wpisują się w ogólnopolskie tendencje.

