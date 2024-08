Ciężko dyszała i była wycieńczona. Wezwano policję

Policjanci z komisariatu w Łapach dostali nietypowe zgłoszenie. Przy drodze na poboczu miała leżeć mała sarna, prawdopodobnie potrącona przez samochód. - Mundurowi szybko znaleźli zwierzaka. Mała sarenka, tak jak było w zgłoszeniu, leżała przy drodze na poboczu. Nie miała widocznych obrażeń, jednak ciężko dyszała, była wycieńczona, próbowała podnieść się, jednak nie miała siły stać na nogach - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku. Na dodatek było bardzo gorąco. Policjanci napoili sarenkę wodą i powiadomili służby weterynaryjne. Do czasu ich przyjazdu zaopiekowali się zwierzęciem.

- Warto pamiętać, że gdy widzimy rannego zwierzę, które ma obrażenia lub problemy z poruszaniem, należy powiadomić służby weterynaryjne lub organizację zajmującą się ochroną dzikich zwierząt. Jeśli nie mamy dostępu do takich informacji, można zgłosić sprawę policji, która powiadomi właściwe służby - kontynuuje oficer prasowy.

Czytaj też: Niebezpieczny incydent przy granicy z Białorusią. Dwaj żołnierze ranni podczas przekazywania broni na posterunku

i Autor: KMP Białystok Policjanci pomogli sarence

Co robić, gdy spotkamy dzikie zwierzę?

Specjaliści przypominają, że jeżeli spotkamy leżącą sarenkę, to należy zachować rozsądek. Jeżeli zwierzę nie jest ranne i nic mu nie zagraża, to nie powinniśmy go dotykać. Czasem młode zwierzęta są zostawione bez opieki, bo są zbyt słabe, by podążać za rodzicami. Matka sarny ukrywa swoje maleństwo w trawie i wraca, aby je nakarmić. Nie należy zatem ich dotykać ani próbować przenosić, ponieważ może to spowodować, że matka je porzuci.

Czytaj też: 16-latek leżał na drodze. Wujek zawiódł. Policjanci przecierali oczy ze zdumienia

Sonda Czy spotkałeś kiedyś w lesie dzikie zwierzę? Tak Nie