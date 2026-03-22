Codzienne przesądy, o których mogłeś nie wiedzieć. Zobacz, co oznaczają

Wiele popularnych przesądów funkcjonuje w społeczeństwie od pokoleń. Przekazywane w rodzinach, utrwalone w codziennych sytuacjach, stały się niemal nawykiem. Do najczęściej spotykanych należą:

nie kładzenie kluczy na stole – ma to przynosić pecha lub straty

gwizdanie w domu – według wierzeń „wywiewa pieniądze”

rozsypana sól – zwiastun kłótni

przechodzenie pod drabiną – symbol nadchodzącego nieszczęścia

czarny kot przebiegający drogę – omen pecha

Choć trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie tych przekonań, wiele osób nadal się do nich stosuje – często z przyzwyczajenia.

Skąd się wzięły przesądy?

Korzenie przesądów sięgają czasów, gdy ludzie próbowali wyjaśnić niewytłumaczalne zjawiska. Brak wiedzy zastępowano symboliką i wierzeniami, które z czasem przerodziły się w tradycję. Dlaczego nadal w nie wierzymy? Psychologowie zwracają uwagę, że przesądy pomagają radzić sobie z niepewnością. Dają poczucie wpływu na rzeczywistość, nawet jeśli jest ono pozorne.

