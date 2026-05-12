Matematyka nie taka straszna? Uczniowie wychodzili z sal „szczęśliwi i pełni nadziei”

"Było łatwiej niż na próbnym"

Wielu uczniów podkreślało, że arkusz CKE z zadaniami z matematyki okazał się bardziej przystępny, niż sugerowały wcześniejsze próbne egzaminy. Najwięcej emocji wzbudziły oczywiście zadania otwarte, ale nawet one – jak twierdzili niektórzy – były do przejścia.

Miłosz Siwy (15 l.) ze SP 38 w Białymstoku mówił nam z wyraźną ulgą:

– Jestem raczej dobry z matematyki, więc liczę na wysoki wynik, nawet około 90 procent - mówi Miłosz dziennikarzowi "Super Expressu". - Arkusz skończyłem pisać pół godziny przed czasem. Na szczęście jeszcze raz wszystko sprawdziłem i okazało się, że w jednym zadaniu zrobiłem błąd. Zdążyłem go poprawić, więc jestem bardzo zadowolony. Największy problem miałem chyba z zadaniem o sześcianie i ostrosłupie. Czuje, że byliśmy dobrze przygotowani do egzaminu przez nauczycieli. Marzę o tym, żeby dostać się do technikum elektrycznego na kierunek elektronika.

Zaskoczenie? „Spodziewałem się, że będzie trudniej”

Inni uczniowie przyznawali, że po egzaminach próbnych spodziewali się prawdziwego matematycznego maratonu. Tymczasem arkusz okazał się bardziej logiczny niż „wzorowy”.

Szymon Oleksza (15 l.) ze SP 38 w Białymstoku nie krył radości:

– Z egzaminu wyszedłem wręcz szczęśliwy - mówi nastolatek. - Po egzaminach próbnych spodziewałem się dużo trudniejszych zadań, więc kiedy zobaczyłem arkusz, kamień spadł mi z serca. Podobało mi się to, że w tych zadaniach liczyło się logiczne myślenie, a nie pamiętanie wzorów i mechaniczne podstawianie liczb. Zapisałem sobie na ręku swoje wyniki i po wyjściu okazało się, że wszyscy mają takie same odpowiedzi. Mogę spać spokojnie - dodaje.

Uczniowie czekają na wyniki

Teraz pozostaje czekać na oficjalne wyniki, które zdecydują o przyjęciu do wymarzonych szkół średnich. Uczniowie zgodnie przyznają, że matematyka – choć budziła największy lęk – w tym roku okazała się bardziej przyjazna, niż zakładali. Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 odbędzie się 3 lipca.

3

Quiz: oto 50 pytań ze szkoły podstawowej. Matematyka to pikuś! Pytanie 1 z 50 Czym zajmuje się chemia? Przemianami w substancjach Ciałem człowieka Krajami na mapach Następne pytanie