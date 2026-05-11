Uczniowie dzielą się wrażeniami po egzaminie z polskiego: „Nie było tak strasznie, jak myślałem”

Grzegorz Kluczyński
Adam Kardasz
2026-05-11 13:04

Poniedziałkowy egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, który rozpoczął się punktualnie o 9:00, przyniósł uczniom sporo emocji, ale – jak mówią sami zainteresowani – także kilka pozytywnych zaskoczeń. Jedni wyszli z sal z ulgą, inni z niedowierzaniem, że… poszło im lepiej, niż zakładali. We wtorek czeka ich matematyka, a w środę – język obcy.

Pierwsze wrażenia uczniów

Oliwier Cywoniuk (15 l.) ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku przyznaje w rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu", że egzamin ósmoklasisty nie należał do najłatwiejszych.

– Moim zdaniem egzamin nie był łatwy. Można było wybrać temat pracy pisemnej. Zdecydowałem się napisać przemówienie o tym, że można kształtować własną przyszłość. Dostaliśmy tu tekst Stephena Hawkinga i to wydało mi się najciekawsze – opowiada.

Oliwier, jako laureat olimpiady matematycznej, podkreśla, że stres był mniejszy niż u wielu jego rówieśników, ale i tak zależało mu na dobrym wyniku.

– Każdy chciałby dobrze wypaść – dodaje.

Egzamin prostszy niż próbne?

Inne wrażenia wyniósł Adam Litwiniuk (15 l.), kolega Oliwiera z klasy VIII C.

– Spodziewałem się dużo trudniejszego egzaminu z polskiego, a o dziwo okazał się dosyć prosty – mówi.

Adam przyznaje, że ma umysł ścisły i to właśnie polskiego obawiał się najbardziej.

– Teraz widzę, że na pewno nie będzie gorzej niż na egzaminach próbnych – podkreśla. Już wie, że po wakacjach chce pójść w ślady taty i rozpocząć naukę w Technikum Elektrycznym w Białymstoku.

Język polski to dopiero początek

Choć poniedziałkowy egzamin z polskiego wywołał sporo emocji, to dopiero początek trzydniowego maratonu. We wtorek uczniowie zmierzą się z matematyką, a w środę – z językiem obcym nowożytnym.

Wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca.

