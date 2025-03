Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Niepokojące słowa wojskowego

Napięta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. "Coraz agresywniejsze grupy migrantów"

- Dopóki były mrozy sytuacja na granicy polsko-białoruskiej była bardzo spokojna. Od kilkunastu dni widzimy, że jest bardzo napięta. Mamy bardzo wiele prób nielegalnego przekraczania granicy przez coraz większe i coraz agresywniejsze grupy migrantów, którzy oczywiście są instruowani przez służby białoruskie - powiedział "Polskiemu Radiu 24" major Błażej Łukaszewski. Rzecznik 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej podkreśla, że morale wśród żołnierzy jest wysokie. - Żołnierze wiedzą, co mają robić, dobrze wykonują swoje zadania - zapewnia. Żołnierze, w miarę możliwości, są "rotowani". Dzieje się tak zazwyczaj po miesiącu służby na granicy polsko-białoruskiej.

W marcu bieżącego roku na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotowano ponad 1,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.

Ograniczenie prawa do azylu. "Straż Graniczna ma ważny, nowy instrument do zapewnienia bezpieczeństwa granicy"

Od czwartku (27.03) obowiązuje rozporządzenie, które wprowadza czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Białorusią. Straż Graniczna mimo ograniczeń będzie przyjmować wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej od małoletnich bez opieki, kobiet ciężarnych, osób, które mogą wymagać szczególnego traktowania zwłaszcza ze względu na swój wiek lub stan zdrowia. Ograniczenie nie będzie dotyczyło także osób, które w ocenie Straży Granicznej są zagrożone "rzeczywistym ryzykiem doznania poważnej krzywdy" w państwie, z którego przybyły bezpośrednio do Polski. - Straż Graniczna ma ważny, nowy instrument do zapewnienia bezpieczeństwa granicy. Ma teraz prawo, w określonych przypadkach, odmówić wniosku o azyl. To ważne, bo od kilku tygodni rośnie agresja na granicy - podkreślił szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

Minionej doby (27 marca) na granicy z Białorusią odnotowano ponad 180 prób nielegalnego przedostania się do Polski. "Prawie wszystkie udaremniono. Wobec 13 osób prowadzone są czynności w celu ich ujęcia. Za pomocnictwo zatrzymano 1 osobę. W stronę polskich patroli rzucano kamieniami" - poinformowała Straż Graniczna w piątkowym komunikacie.

Granica polsko-białoruska. Migranci przedostali się przez zaporę. Błyskawiczna reakcja polskich służb

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Początek kryzysu. Tak było w 2021 roku: