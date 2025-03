Podpisane porozumienie ma na celu przygotowanie samorządowców do radzenia sobie z różnymi zagrożeniami. Szkolenia, które odbędą się 11-13 kwietnia na Wydziale Prawa UwB, mają zapewnić im teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do podejmowania właściwych działań w sytuacjach kryzysowych. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podkreślił, że organizacja szkoleń, ćwiczeń i akcji edukacyjnych jest jego ustawowym obowiązkiem. Wybór Uniwersytetu w Białymstoku jako instytucji prowadzącej zajęcia gwarantuje merytoryczne i kompetentne podejście do tematu.

Zaplanowano 24 sesje, każda po 45 minut. Poprowadzą je specjaliści z uczelni oraz eksperci zewnętrzni. Rektor UwB prof. Mariusz Popławski zaznaczył, że szkolenia będą miały praktyczny charakter, skupiając się na analizie procesów decyzyjnych w trudnych sytuacjach.

Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej

Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie 1 stycznia 2025 r., porządkuje kwestie związane z koordynacją działań w obliczu różnego rodzaju zagrożeń, takich jak wojna, katastrofy, awarie czy klęski żywiołowe. Szkolenia dla samorządowców są ważnym elementem wdrażania tej ustawy w życie. Dzięki nim przedstawiciele władz lokalnych zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, by skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe i chronić mieszkańców swoich gmin.

Jak informuje Podlaski Urząd Wojewódzki, starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu odbywają szkolenia z zarządzania ochroną ludności w sytuacjach kryzysowych podczas Wyższych Kursów Ochrony Ludności w Akademii Pożarniczej w Warszawie.

Zajęcia, które przeprowadzi uczelnia, odbędą się w dniach 11-13 kwietnia 2025 roku. Samorządowcy zdobędą praktyczną wiedzę m.in. o:

organizacji pierwszej pomocy i środkach ochrony,

współpracy służb i instytucji w sytuacjach kryzysowych,

systemach ostrzegania i alarmowania ludności,

ewakuacji i działaniach ratowniczych,

zarządzaniu ryzykiem i zapewnieniu ciągłości działania administracji.

