"Oby tylko nie była potrzebna". Na Podlasiu powstaje Tarcza Wschód

Tarcza Wschód to projekt zakładający budowę różnego rodzaju instalacji wojskowych i umocnień wzdłuż granic z Rosją i Białorusią. Instalacje te mają z jednej strony wesprzeć możliwości polskich i sojuszniczych wojsk, a z drugiej utrudnić ewentualnemu napastnikowi wtargnięcie w głąb kraju. Tarcza Wschód ma zostać zintegrowana z analogiczną bałtycką linią obrony, tworzoną we współpracy Litwy, Łotwy i Estonii. Polski projekt przewiduje umocnienie ok. 800 km granicy i ma kosztować ok. 10 mld zł. Projekt ma zostać zakończony w 2028 roku.

Tarcza Wschód na Podlasiu. Co mówią ludzie? "Niech powstaje"

Prace nad budową Tarczy Wschód trwają m.in. w powiecie sokólskim (woj. podlaskie). Dziennikarka "Gazety Współczesnej" była na miejscu, aby porozmawiać z mieszkańcami przygranicznych miejscowości. - Niech powstaje, ale czy naprawdę powstanie to się dopiero okaże. Oby tylko nie była potrzebna, choć żyjemy w takich czasach, że kto wie? - komentuje jeden z mieszkańców.

- W telewizji straszyli, że będą nas wywłaszczać, a ja pytałem dowódcę i powiedział, że u nas tego nie będzie. No to nie ma czego się bać. W końcu to nasi budują i po to, żeby nas bronić - powiedział dla "Współczesnej" starszy mężczyzna.

Tarcza Wschód flagowym projektem dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej

12 marca Parlament Europejski przegłosował rezolucję dotyczącą wzmocnienia obronności UE, a w jej ramach poprawkę uznającą Tarczę Wschód za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa UE. Chodzi m.in. o 150 mld euro pożyczek na projekty zbrojeniowe, poluzowanie dyscypliny budżetowej państw członkowskich w zakresie wydatków obronnych i możliwość przesuwania środków w ramach unijnego budżetu.

