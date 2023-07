Czy Andrzej z Plutycz widział ten komentarz? "Fajnie tam u ciebie". Asia żałuje jednej rzeczy

Rolnicy. Podlasie. Przygotowania do ślubu. Wesele coraz bliżej. Nie ma czasu

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk (40 l.) nie zwalnia tempa i zdobywa kolejnych widzów swojego kanału na YouTube. Niedawno rolnikowi udało się przebić granicę 100 tysięcy subskrypcji, co dało mu cenne wyróżnienie w postaci srebrnego przycisku YouTube. W swoim najnowszym filmiku rolnik pokazuje jak przewraca mokre siano na polu. Mężczyzna musi je wysuszyć przed belowaniem. Rolnik sprawdził stan techniczny zgrabiarki; okazało się, że koła były napompowane, ale gorzej z samą maszyną, której brakowało zębów. - Wsiadam w traktor i ogień - oznajmił Andrzej, po czym przystąpił do pracy. Na polu została jedna bela, którą rolnik nie zdążył zabrać przed burzą. Niestety nasiąkła wodą. - Ale ona mokra. Wszystko przez deszcz. Nie ruszę, ciężka. Zobaczę, czy "60-tką" ją podniosę - zapowiedział rolnik. Na szczęście tur sprostał zadaniu i udało się podnieść ciężką belę. - Może dowiozę do domu - zastanawiał się 40-latek. od filmem jak zwykle pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których jak zwykle nie brakowało złośliwości, ale i ciekawych opinii. "Andrzej fajnie tam u Ciebie. Szkoda, że daleko" - napisała internautka pod pseudonimem Asia.

