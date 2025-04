Starbucks

Czy Białystok wejdzie do kawowej ligi mistrzów? Starbucks komentuje plotki. Mieszkańcy nie kryją ekscytacji

Starbucks w Białymstoku? Czy popularna sieć kawiarni Starbucks w końcu zawita do największego miasta w woj. podlaskim? Mieszkańcy stolicy Podlasia od lat zadają sobie to pytanie, a wielu z nich z zazdrością patrzy na inne duże miasta w Polsce, gdzie zielone logo z syreną na dobre wpisało się w miejski krajobraz. Zapytaliśmy o plany rozwoju sieci. Oto, co odpowiedziało biuro prasowe Starbucks Polska.