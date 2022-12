Czy McDonald's będzie otwarty w Wigilię i Święta Bożego Narodzenia? Aby ułatwić wam poszukiwania zebraliśmy wszystkie najistotniejsze informacje w jednym miejscu. Czy McDonald's w Białymstoku będzie w te święta otwarty? Wyjaśniamy! 24 grudnia (sobota) to szczególny dzień w roku, bo choć jest to Wigilia, to nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Pracodawcy idą jednak w tym dniu na rękę swoich pracownikom i skracają godziny pracy. I tak sklepy, supermarkety i galerie handlowe 24 grudnia będą otwarte w niestandardowych godzinach. Tak samo restauracje sieci McDonald's. Natomiast 25 grudnia (niedziela) i 26 grudnia (poniedziałek) w kalendarzu są zaznaczone na czerwono. Wtedy obchodzimy Boże Narodzenie. Ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, ale niektóre restauracje McDonald's będą wtedy otwarte. Poniżej znajdziecie szczegółową rozpiskę, kiedy i w jakich godzinach będą otwarte białostockie restauracje McDonald's w Wigilię (24.12) i Boże Narodzenie (25.12) i drugi dzień świąt (26.12).

McDonald's: ul. Kopernika 101

Wigilia, sobota, 24 grudnia:

Lobby/Okienko: 7:00 - 14:00

McDrive: 7:00 - 14:00

Boże Narodzenie, niedziela, 25 grudnia:

Zamknięte.

Drugi dzień świąt, poniedziałek, 26 grudnia:

Lobby/Okienko: 11:00 - 00:00

McDrive: 11:00 - 00:00

McDonald's: ul. Wyszyńskiego 2

Wigilia, sobota, 24 grudnia:

Lobby/Okienko: 7:00 - 15:00

McDrive: 00:00 - 15:00

Boże Narodzenie, niedziela, 25 grudnia:

Zamknięte.

Drugi dzień świąt, poniedziałek, 26 grudnia:

Lobby/Okienko: 11:00 - 00:00

McDrive: 11:00 - 00:00

McDonald's: ul. Produkcyjna 97

Wigilia, sobota, 24 grudnia:

Lobby/Okienko: 8:00 - 16:00

McDrive: 00:00 - 16:00

Boże Narodzenie, niedziela, 25 grudnia:

Lobby/Okienko: 12:00 - 23:00

McDrive: 12:00 - 23:00

Drugi dzień świąt, poniedziałek, 26 grudnia:

Lobby/Okienko: 12:00 - 23:00

McDrive: 12:00 - 08:00

McDonald's: al. Jana Pawła II 94

Wigilia, sobota, 24 grudnia:

Lobby/Okienko: 8:00 - 16:00

McDrive: 7:00 - 16:00

Boże Narodzenie, niedziela, 25 grudnia:

Lobby/Okienko: 12:00 - 23:00

McDrive: 12:00 - 23:00

Drugi dzień świąt, poniedziałek, 26 grudnia:

Lobby/Okienko: 12:00 - 23:00

McDrive: 12:00 - 23:00

McDonald's: ul. Geodetów 1

Wigilia, sobota, 24 grudnia:

Lobby/Okienko: 6:00 - 15:00

McDrive: 6:00 - 15:00

Boże Narodzenie, niedziela, 25 grudnia:

Lobby/Okienko: 11:00 - 23:00

McDrive: 11:00 - 23:00

Drugi dzień świąt, poniedziałek, 26 grudnia:

Lobby/Okienko: 11:00 - 02:00

McDrive: 11:00 - 02:00

McDonald's w Galerii Jurowieckiej

W Wigilię Galeria Jurowiecka będzie otwarta od godz. 9 do 13:30. W Boże Narodzenie i drugi dzień świąt będzie zamknięta.

