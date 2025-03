Autor:

Gdzie tanio pojechać w Polsce? Wakacje 2025 spędź w tym regionie!

Coraz więcej osób planując wakacje, szuka oszczędności i stawia na tańsze opcje urlopu. Nie ma się co dziwić, w dobie rosnących kosztów życia i niepewności ekonomicznej, Polacy wolą bardziej budżetowe oferty i rozwiązania na wypoczynek. Gdzie więc tanio pojechać w Polsce i odpocząć od dnia codziennego? Bez wątpienia świetnym regionem do odwiedzenia jest m.in. Podlasie, które - jak się okazuje - ma w planach przyciągnąć do siebie turystów poprzez dopłaty do noclegów!

Dlaczego warto pojechać na Podlasie? Władze województwa dopłacą do noclegów

Podlasie większości osób kojarzy się tylko i wyłącznie z Białymstokiem, lecz region ma do zaoferowania o wiele więcej wyjątkowych lokalizacji. Województwo kusi turystów pięknem przyrody, historią, tradycjami i zabytkami, a w zasadzie kusiło, bowiem okazuje się, że w ostatnich latach zmaga się z coraz mniejszym napływem turystów. Bez wątpienia głównym powodem jest trwający od dłuższego czasu przy granicy z Białorusią kryzys migracyjny. Dodatkowo niepewność polityczna związaną z aktualną sytuacją w Polsce i na świecie także skutkuje mniejszą liczbą odwiedzających. Władze województwa widząc owy problem, postanowiły wdrożyć program, który być może będzie lekarstwem na bolączki branży turystycznej.

Od 23 marca do 11 kwietnia właściciele obiektów noclegowych w Podlaskiem będą mogli zgłaszać się do udziału w Podlaskim Bonie Turystycznym. Program zakłada dopłacanie turystom spoza województwa do co najmniej dwóch noclegów - czytamy na portalu tvn24.pl.

W związku z trudną sytuacją przy granicy z Białorusią władze województwa bonami na noclegi chcą zachęcić turystów z Polski do odwiedzin. Podlaski Bon Turystyczny ma być dopłatą do co najmniej dwóch noclegów w obiektach uczestniczących w programie. Skorzystać będą mogły osoby spoza regionu, a pierwsze wypoczynki zostaną zorganizowane najprawdopodobniej już w kwietniu.

