Dni Białegostoku na stałe wpisały się w tradycję miasta. To nie tylko koncert, ale także wystawy, warsztaty oraz inne atrakcje przygotowane z myślą o mieszkańcach Białegostoku. - To dobra okazja, żeby spotkać się, porozmawiać, poczuć radość i dumę z naszego Białegostoku. Wierzę, że tegoroczne obchody Dni Miasta przyniosą nam same wyjątkowe doznania - powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. - Zachęcam mieszkańców do wspólnego świętowania. Dołączcie do nas, aby uczcić to wspaniałe miejsce, w którym żyjemy - dodaje prezydent.

Poniżej możecie zobaczyć pełny harmonogram Dni Miasta Białegostoku 2023

23 czerwca 2023 r.

14:00 – Uroczyste odsłonięcie rzeźby „Obietnica” Michała Jackowskiego, ul. J. Kilińskiego (przed budynkiem nr 17)

17:00 – „Urodziłem się przed wojną w Białymstoku…”– miasto we wspomnieniach Sybiraków; Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa 1, wstęp wolny

19:00 – Koncert: Blanka, Viki Gabor, LemON, Michał Szpak; Rynek Kościuszki, wstęp wolny

24 czerwca 2023 r.

9:30 - 17:00 – wystawa zdjęć Stanisława Bekisza; Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. J.Kilińskiego 7

11:00-12:00 – zamknięcie sezonu w Centrum Edukacji: warsztaty „Rodzinne grody"; Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 26, dla dzieci w wieku 4-10 lat wraz z rodzicami

11:00 - 14:00 – Piknik z Branickim na Sali edukacyjnej Muzeum Wojska w Białymstoku; Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 7

11:00 – Oprowadzanie po wystawie "Galeria to kurnik artyści to kury a sztuka to jajka kur" w języku białoruskim prowadzone przez Alinę Wawrzeniuk; Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2

12:00 – Rodzinne warsztaty kulinarne „Gdyby stonogi jadły pierogi”; Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2, dla dzieci powyżej 6. roku życia, wstęp wolny, obowiązują zapisy przez internetowy formularz zgłoszeń

17:00 – "Urodziłem się przed wojną w Białymstoku…" – miasto we wspomnieniach Sybiraków”; Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa 1, wstęp wolny

19:30 – wręczenie Honorowych Wyróżnień Prezydenta Miasta Białegostoku „Urbi Meritus – Zasłużony Miastu”, Rynek Kościuszki

20:00 – Koncert "To co dał nam świat" z udziałem: Milena Lange – wokal, Anna Jurksztowicz – wokal, Janusz Radek – wokal, Sławek Uniatowski – wokal, Tomasz Labuń – dyrygent, Laura Łącz – konferansjer oraz Warsaw Impressione Orchestra; Rynek Kościuszki, wstęp wolny

25 czerwca 2023 r.

9:30 -17:00 – wystawa zdjęć Stanisława Bekisza; Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 7

11:00 - 12:00 – zamknięcie sezonu w Centrum Edukacji: warsztaty "Rodzinne grody"; Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 26, dla dzieci w wieku 4-10 lat wraz z rodzicami

11:00-12:30 – „Z Branickim”; Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 7, warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku 6-12 lat, Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy w kasie Muzeum lub pod numerem tel. 85 741 64 49

13:00 – wernisaż

Otwarcie wystawy fotograficznej „Wspólnie” oraz warsztaty pieczenia chleba Centrum Aktywności Społecznej w partnerstwie z UNICEF, Rynek Kościuszki

17:00 – Potańcówka pod parasolami, ul. Kilińskiego

18:00 – Wręczenie Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku; Koncert: Uniatowski; Białostocki Ośrodek Kultury, sala Forum, ul. Legionowa 5, obowiązują zaproszenia

Imprezy towarzyszące:

16-18 czerwca 2023 r.

Festiwal Barokowe Ogrody Sztuki „Karnawał kontra post”, Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1

16-24 czerwca 2023 r.

5. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek” Białostocki Teatr Lalek, ul. Kalinowskiego 1

