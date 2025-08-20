Testy sprawności, więcej ćwiczeń. Od 1 września rewolucja w szkołach. Osiem największych zmian

Rewolucja w szkołach od września 2025. Osiem zmian dla uczniów i nauczycieli

Choć wakacje jeszcze trwają, a uczniowie wciąż korzystają z ostatnich dni wolnego, szkoły przygotowują się na prawdziwą rewolucję. Nowy rok szkolny 2025/2026 będzie wyjątkowy – to największy od lat pakiet zmian w polskiej edukacji. Od 1 września uczniów, nauczycieli i rodziców czeka aż osiem kluczowych reform, które odczują na co dzień.

Nowy rok szkolny 2025/2026 z wielkimi zmianami. Co czeka uczniów i rodziców?

Najwięcej emocji budzi reforma dotycząca religii. Od września 2025 r. lekcje tego przedmiotu (lub etyki) będą odbywać się tylko raz w tygodniu, zamiast dwóch. Zajęcia zostaną umieszczone wyłącznie na początku lub na końcu dnia szkolnego, by uniknąć "okienek". Od 2026 roku zimowe ferie będą organizowane w trzech, a nie czterech terminach. Rok szkolny 2025/2026 zakończy się 26 czerwca 2026 r. Zmian będzie więcej. Przeczytacie o nich w galerii poniżej.

Od września 2025 polska szkoła zmieni się diametralnie. Mniej religii czy nowe przedmioty to tylko część rewolucji. Rodzice i uczniowie muszą przygotować się na zupełnie nową rzeczywistość w edukacji. Początek nowego roku już 1 września. Co istotne, Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotowuje się do organizacji manifestacji, która odbędzie się właśnie 1 września. Czy zatem początek nowego roku szkolnego jest zagrożony? Początek nowego roku szkolnego bez nauczycieli? 1 września wyjdą na ulicę. Ogromna manifestacja przed MEN

Najważniejsze daty roku szkolnego 2025/2026:

Początek roku szkolnego: 1 września 2025 (poniedziałek)

Zakończenie zajęć dydaktycznych: 26 czerwca 2026 (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna: 22–31 grudnia 2025

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc): 2–7 kwietnia 2026

Zakończenie roku dla maturzystów: 24 kwietnia 2026

Wakacje letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2026