Jacek Chlewicki
2025-08-08 11:06

W drugi weekend sierpnia Suwałki zamienią się w centrum letniej rozrywki. Dni Suwałk 2025 odbędą się 9 i 10 sierpnia, oferując mieszkańcom i gościom mnóstwo atrakcji – od koncertów największych polskich gwiazd po sportowe emocje i klimatyczne potańcówki.

Dni Suwałk 2025 – program, koncerty i atrakcje 9–10 sierpnia. Zaśpiewa m.in. Blanka

Autor: Akpa

Pierwszy dzień święta miasta rozpocznie się na Bulwarach nad Czarną Hańczą od godziny 12:00. Czekać będą strefa handlowa i gastronomiczna, a o 15:00 wystartuje wesołe miasteczko dla najmłodszych. O 16 ulicami Suwałk przejdzie Parada Miejska, która zakończy się na bulwarach. O 17:00 prezydent miasta oficjalnie otworzy Dni Suwałk w ramach akcji Lato ZET 2025, połączonej z wręczeniem honorowych tytułów Mecenasa Kultury i Mecenasa Sportu oraz odznaczeń Marszałka Województwa.

Wieczorem scena należeć będzie do gwiazd:

  • 18:00 – Magda Bereda
  • 19:30 – Blanka
  • 20:45 – T.Love

Niedziela – Suwalska Potańcówka i Strongman

Drugi dzień imprezy przeniesie się na Plac Marii Konopnickiej, gdzie od południa będzie działać strefa gastronomiczna. Od 14:00 występować będą lokalne zespoły i grupy artystyczne, m.in. Złota Jesień z UTW, Szase, Miejska Orkiestra Dęta czy Art Voice.

O 15:00 poznamy laureatów konkursu literackiego „Suwalskie Limeryki Latem”. O 19:00 rozpocznie się V Suwalska Potańcówka w klimatach bałkańskich – z koncertem zespołu Sztajerek, pokazami tańca bułgarskiego i serbsko-chorwackiego oraz warsztatami tanecznymi.

Równolegle, na Stadionie Lekkoatletycznym im. Jadwigi Olbryś w godzinach 13:00–16:00 odbędą się Mistrzostwa Polski Strongman z udziałem czołowych zawodników sceny sportów siłowych. Wśród gości specjalnych pojawią się Adrian Bartosiński – mistrz KSW oraz Katarzyna Nowacka – mistrzyni Europy w bikini fitness.

Wstęp wolny i mnóstwo atrakcji

Dni Suwałk to połączenie muzyki, sportu, kultury i zabawy w wyjątkowej letniej atmosferze. Wszystkie wydarzenia mają wstęp wolny, a szczegółowe informacje znajdują się na stronach: um.suwalki.pl i soksuwalki.eu.

