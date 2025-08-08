Puszcza Białowieska skrywa święte źródło. Pielgrzymi mówią o cudach

Krynoczka – święte źródło i miejsce kultu prawosławnego w Puszczy Białowieskiej

Cerkiew św. Braci Machabeuszy wybudowana w 1846 r., a dwa lata później kaplica przy samym źródle.

Według legendy w XIII w. w tym miejscu działał monaster założony przez mnichów uciekających przed Tatarami.

Woda z Krynoczki od wieków uważana jest za cudowną i uzdrawiającą

Tradycja pozostawiania nasączonych wodą chusteczek jako symbolu oddania choroby i prośby o zdrowie.

Święte źródło i cerkiew w puszczy

Krynoczka położona jest około 3 km na wschód od Hajnówki, przy drodze prowadzącej do Białowieży. To ważne miejsce kultu religijnego dla społeczności prawosławnej w regionie. W 1846 roku powstała tu drewniana cerkiew pod wezwaniem świętych Braci Machabeuszy, a dwa lata później – kaplica bezpośrednio przy źródełku. Oba obiekty zbudowano z ofiar wiernych.

Do dziś odbywają się tu nabożeństwa, zwłaszcza w okresie letnim oraz podczas ważnych świąt cerkiewnych, takich jak Podwyższenie Krzyża Świętego, Święta Trójca czy Wielkanoc. Dla wiernych Krynoczka jest miejscem modlitwy, skupienia i kontaktu z sacrum.

Legenda o objawieniu ikony

Historia Krynoczki sięga znacznie wcześniej niż XIX wiek. Według tradycji już w XIII stuleciu w tym miejscu miał istnieć monaster założony przez mnichów uciekających przed tatarskim najazdem. Najbardziej znana legenda mówi jednak o pasterzach, którzy zauważyli niezwykły blask wokół dębu. W jego koronie pojawiła się ikona, a obok – wytrysnęło źródło. Uznano to za znak Boży i w tym miejscu postawiono pierwszą kapliczkę.

Woda z Krynoczki od pokoleń uchodzi za cudowną. Do dziś pielgrzymi piją wodę prosto ze źródła lub zabierają ją w butelkach do domów. W tradycji ludowej istnieje zwyczaj zostawiania przy ogrodzeniu źródła chusteczek lub kawałków tkaniny, które wcześniej nasączono wodą. Ma to symbolizować oddanie choroby i prośbę o zdrowie.

Miejsce modlitwy i wyciszenia

Krynoczka to nie tylko cel pielgrzymek, ale również punkt na mapie turystycznej Puszczy Białowieskiej. Otoczona lasem, z drewnianą architekturą wpisaną w naturalny krajobraz, przyciąga osoby szukające spokoju i kontaktu z naturą. To miejsce, w którym – jak wierzą mieszkańcy – sacrum spotyka się z pięknem przyrody.

