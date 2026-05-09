Do Polski wraca mróz! IMGW wymienia dziewięć województw

IMGW ostrzega przed przymrozkami. W nocy nawet minus 4 stopnie

Sobota w wielu miejscach upływa pod znakiem chłodu i zmiennej pogody, ale to dopiero początek, bo ma być mróz! Najwięcej słońca pojawiło się dziś, 9 maja na północnym zachodzie kraju, ale na wschodzie i południu warunki są znacznie gorsze. Miejscami pada przelotny deszcz, szczególnie na Suwalszczyźnie. Tam jest też najzimniej. Temperatura w ciągu dnia wynosi około 9 stopni Celsjusza. Nad morzem termometry pokazują około 11 stopni, a w większości kraju od 14 do 17 stopni. Najzimniejsza będzie jednak noc z soboty na niedzielę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla dziewięciu województw. Alerty obowiązują od godziny 23 w sobotę do godziny 7 rano w niedzielę.

Oto lista województw, w których w nocy czekają nas przymrozki

Ostrzeżenia dotyczą województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, a także części województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i dolnośląskiego. Synoptycy prognozują, że temperatura powietrza może spaść do około 2 stopni, a lokalnie nawet do zera. Przy gruncie możliwe są spadki do minus 2 stopni, a miejscami nawet do minus 4. Dodatkowo na północy kraju nad ranem mogą pojawić się mgły i silne zamglenia. Wiatr będzie słaby, co sprawi, że zimne powietrze utrzyma się dłużej przy ziemi.

Niedziela ma przynieść poprawę pogody. Do Polski zacznie napływać cieplejsze powietrze. Najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju, gdzie temperatura może dojść do 20 stopni. Na wschodzie będzie chłodniej – od 14 do 16 stopni. Najzimniejsza pozostanie Suwalszczyzna, gdzie termometry pokażą około 11 stopni. Według synoptyków niedziela zapowiada się spokojnie i pogodnie. Tylko na północnym wschodzie możliwy jest słaby deszcz. Wiatr nadal będzie słaby, dlatego temperatura odczuwalna może być wyższa niż wskazania termometrów. Jeszcze cieplej zrobi się w poniedziałek. W wielu miejscach temperatura wzrośnie do 23 stopni. Spokojna aura nie potrwa jednak długo. Nad Polskę wejdzie niż, który przyniesie gwałtowne zmiany pogody. W całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu i burze. Miejscami może spaść nawet do 25 mm deszczu. Podczas burz wiatr może osiągać prędkość do 80 km/h.

Sonda Jakie kolory lubisz nosić latem? Błękity i zielenie Róże i czerwienie Szarości i czerń Beże i biel

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW🟡Przymrozkistopień: 1prawd. 80%Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, lokalnie 0°C, przy gruncie do -2°C, lokalnie -4°C.Uwagi: Brak.Ważne:Od: 2026-05-09 23:00Do: 2026-05-10 07:00Czas… pic.twitter.com/RvtbIBML4j— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 9, 2026