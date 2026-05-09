Zaginiony nastolatek odnaleziony! Wielki przełom, szukano w całej Europie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-05-09 15:22

15-letni chłopak z Holandii, który od blisko miesiąca był poszukiwany jako zaginiony, został odnaleziony pod Białymstokiem. Nastolatek spał pod kocem na przystanku w Sobolewie. Policję zaalarmował mieszkaniec okolicy. Okazało się, że to poszukiwany w całej Europie Maxim, który wyjechał z domu rowerem. Chłopak jest bezpieczny, a jego rodzice jadą już do Polski.

Zaginiony nastolatek z Holandii znalazł się w Polsce

i

Autor: https://x.com/dziki_zachod/ X (Twitter)

15-latek z Holandii odnaleziony pod Białymstokiem. Spał na przystanku

Pod Białymstokiem odnaleziono 15-latka z Holandii, który był poszukiwany jako osoba zaginiona. Nastolatek spał na przystanku autobusowym w Sobolewie. Zauważył go mieszkaniec i zgłosił sprawę policji. Do zdarzenia doszło w piątek przed północą. Dyżurny podlaskiej policji otrzymał informację o osobie leżącej na przystanku. Początkowo przypuszczano, że może chodzić o osobę nietrzeźwą. Na miejsce pojechali policjanci. Okazało się jednak, że na przystanku śpi nastolatek przykryty kocem. Funkcjonariusze sprawdzili jego dane i ustalili, że to chłopak poszukiwany przez policję w Holandii. Jak poinformowała podlaska policja, chłopak był uznany za zaginionego. O jego odnalezieniu poinformowano już stronę holenderską.

"Zaginiony 15-letni Maxim, który blisko miesiąc temu opuścił dom i rowerem wyruszył z Holandii"

Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa przekazał PAP, że na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Medycy sprawdzili stan zdrowia nastolatka. Nie było potrzeby przewożenia go do szpitala. 15-latek trafił tymczasowo do placówki opiekuńczej w Białymstoku. Tam będzie czekał na rodziców, którzy są już w drodze do Polski. Do sprawy odniósł się także minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. – Sprawa, która poruszyła całą Europę, ma szczęśliwe zakończenie. Zaginiony 15-letni Maxim, który blisko miesiąc temu opuścił dom i rowerem wyruszył z Holandii, został odnaleziony w Polsce przez policję. Rodzice są już w drodze – napisał minister na platformie X. Nie podano, w jaki sposób chłopak dotarł do Polski ani gdzie przebywał wcześniej. Policja nie informuje też o szczegółach jego zaginięcia. Najważniejsze jest jednak to, że nastolatek został odnaleziony cały i zdrowy.  

Sonda
Czy znałeś kogoś, kto kiedyś zaginął?
Kultowe przedmioty PRL Czy wiesz, jak działają? Rozwiąż QUIZ
Pytanie 1 z 14
Do czego służy ten przedmiot? Działał po podłączeniu prądu..
Przedmiot z PRL
Po Panu Michale został tylko rower. Co się stało z zaginionym?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HOLANDIA
ZAGINIONY