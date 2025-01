Paraliż na kolei. Pasażerowie wściekli

"Melduję, że trasę Gdańsk Główny - Warszawa Wschodnia pokonałem w 11h. W międzyczasie zdążyłem zaliczyć podłączenie lokomotywy spalinowej do Pendolino, powrót w kierunku Iławy, przesiadkę na jakimś bliżej nieokreślonym zadupiu na TLK Karpaty (zwanym także "Skarpety"), postoje na kolejnych Pipidówach celem zabrania kolejnych pasażerów itd. Przy kolejnym długim postoju wysiadłem na Wschodnim i pojechałem do domu tramwajem. Gdyby nie ekipa fantastycznych ludzi, którzy śmieszkowali i rozładowywali atmosferę, podróż tę bym mógł zaliczyć do najgorszych w życiu. Do Wietnamu mniej więcej tyle samo leciałem samolotem 😁

Ale przynajmniej mieliśmy bekę. Śmiech przez łzy zmęczenia" - napisał pan Marcin.