Quiz "Super Expressu" poświęcony kolorom w muzycznych hitach zawiera 10 pytań. W każdym z nich tylko jedna odpowiedź jest poprawna!

Prawdziwi fani muzyki powinni zdobyć przynajmniej 9/10! Pytamy o utwory rockowe, metalowe, hip-hopowe i popowe.

Kolory były wykorzystywane przez najważniejsze kapele ze świata muzyki. Nic więc dziwnego, że większość naszych czytelników będzie kojarzyła te przeboje!

QUIZ o muzyce. Kolory w wielkich hitach. Sprawdź swoją wiedzę!

Dziennikarz "Super Expressu" przygotował autorski quiz o hitach muzycznych, które podbijały Polskę i świat. W teście znajdziecie przeboje z dawnych lat, ale również te, które ujrzały światło dzienne w XXI wieku. Rock, metal, pop, rap - wszystkie te gatunki znalazły się w tym wyjątkowym quizie muzycznym. Założymy się, że przy dziewiątym pytaniu pojawią się zagwozdki.

Poniżej znajdziecie nasz quiz, składający się z dziesięciu pytań. Każde pytanie zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Życzymy powodzenia i rzecz jasna dobrej zabawy!

QUIZ. Kolory w tytułach hitów muzycznych. Przy 8 pytaniu zrobisz duże oczy Pytanie 1 z 10 Zespół Sztywny Pal Azji opowiada nam o "Łożu w kolorze...." czerwonym różowym fioletowym Następne pytanie

