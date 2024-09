Dramat rolników z Podlasia. Liczą straty i szukają sprawcy

Pożar we wsi Budy. Policjant zauważył dym i ruszył na pomoc

Policjanci z Augustowa notują coraz więcej przypadków uszkodzeń sieczkarni podczas koszenia kukurydzy. - Na pola podrzucane są tzw. złote kolby. Są to torebki, w które zawinięte są metalowe elementy. Do tej pory zgłoszone zostały 4 przypadki - informuje podkom. Kinga Kalinowska, oficer prasowy KPP w Augustowie. W dwóch przypadkach zadziałał detektor, dzięki któremu nie doszło do zniszczenia maszyny. Natomiast w pozostałych zostały uszkodzone mechanizmy tnąco-gniotące. Wszystkie zdarzenia miały miejsce na terenie gminy Bargłów Kościelny.

- Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat okoliczności zdarzenia prosimy o kontakt z policjantami z augustowskiej komendy tel. 47 715 62 12, bądź dzwoniąc na 112. Informacje można przekazać również anonimowo - apeluje podkom. Kinga Kalinowska Oficer Prasowy KPP w Augustowie.

Do podobnych zdarzeń dochodziło również w zeszłym roku. Wówczas straty notowali rolnicy z gminy Augustów. Bandyta zawiesza na łodygach kukurydzy metalowe przedmioty, które niszczyły sieczkarki do kukurydzy.

