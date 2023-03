Policjanci z Białegostoku otrzymali zgłoszenie, że na klatce schodowej leży nieprzytomny mężczyzna i gdzieś prawdopodobnie ulatnia się gaz. Sytuacja była poważna. Policjanci jako pierwsi przyjechali do jednego z bloków w centrum miasta i wbiegli do środka, co widać na nagraniu. - Pomimo wyczuwalnej woni substancji drażniącej drogi oddechowe, odnaleźli mężczyznę leżącego na półpiętrze. Mundurowi pomogli mu wstać i wyprowadzili go na zewnątrz - informuje oficer prasowy policji w Białymstoku. 48-latek odzyskał świadomość, ale kontakt z nim był wziąć utrudniony. Strażacy podali mu tlen, a mężczyzna w trafił do szpitala.

Czytaj też: Wysiadł z auta i runął na ziemię. Dramatyczna akcja ratunkowa w Białymstoku [WIDEO]

Białystok. Policjanci dostali dramatyczne zgłoszenie. Liczyła się każda minuta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.