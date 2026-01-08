Dramatyczny finał awantury w mieszkaniu. Pawłowi grozi do 20 lat więzienia

Z ustaleń śledczych wynika, że do mieszkania Adama C. przyszło dwóch jego znajomych. Mężczyźni spotkali się towarzysko i wspólnie spożywali alkohol. W pewnym momencie między uczestnikami spotkania wywiązała się kłótnia.

Według zgromadzonego materiału dowodowego Adam C. miał grozić jednemu ze znajomych – Mateuszowi C. – bronią pneumatyczną, tzw. wiatrówką. Broń miał mu odebrać Paweł M. W trakcie szamotaniny Paweł M. uderzył Adama C. w głowę. Po tym ciosie pokrzywdzony miał uderzyć głową w szafę ubraniową, a następnie upaść na podłogę mieszkania.

Podejrzany nie przyznał się do winy

W wyniku zdarzenia Adam C. doznał rozległych urazów głowy, które zostały zakwalifikowane jako ciężki uszczerbek na zdrowiu. Na podstawie zgromadzonych dowodów Pawłowi M. przedstawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez uderzenie w głowę. Podejrzany Paweł M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Za zarzucane przestępstwo grozi mu kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Grajewie 2 stycznia 2026 roku uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Śledztwo w sprawie jest w toku.