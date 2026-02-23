Najlepsze kebaby w Białymstoku – TOP 10 białostockich kebabów

Najlepszy kebab Białystok - LISTA
Kiedy dopada nas nagły głód, szukamy szybkiego i sycącego rozwiązania. Po intensywnym dniu pracy, studenckiej imprezie czy po prostu jako smaczny i niedrogi posiłek na mieście, kebab często okazuje się strzałem w dziesiątkę. To danie, które od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, oferując różnorodność smaków i form – od klasycznej pity po obfite rollo. W związku z tym, wielu białostoczan, podobnie jak mieszkańcy innych miast, zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepszy kebab w Białymstoku? Przygotowaliśmy dla Państwa ranking miejsc, które zdobyły uznanie w opiniach klientów i zasługują na uwagę.
- BM King kebab
- Adres: Warszawska 74, 15-078 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Mega klimat, bardzo smaczna tortilla rollo dużo mięsa świeże warzywa. Obsługa bardzo miła i ta herbatka gratis od razu się robi cieplej na pewno tu jeszcze wrócę"
- GOOD BOY - Kraft Kebab & Beer
- Adres: Lipowa 17, 15-004 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobry i jakościowy kebab, który zamawiałem w lokalu na wynos, wyważony smak wraz z sosem dużego rollo. W dodatku mily Pan z obslugi dorzucil w gratisie coca cole do zestawu,maly gest a cieszy, polecam"
- Tomcio Paluch Gastro
- Adres: Dr Ireny Białówny 10, 15-437 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Pyszny lawasz, spoko mięsko, nie było czuć "świni" jak to poprzednicy pisali. Chociaż lovely kebab trochę lepszy w karkówkę. Sosy bardzo smaczne. Ogólnie całość bardzo przyjemna. Niestety lokal bardzo mały, nie nastawiajcie się, ze usiądziecie zjeść bo nawet jak będzie jakies miejsce to niekomfortowo jest gdy za plecami czekaja tłumy na odbiór bo ruch naprawdę spory. Czekam jeszcze na test wołowiny jak uda mi się trafić. Ale ogólnie polecam kebsik taki 9/10"
- Kebab NIEBIESKA
- Adres: Władysława Raginisa 5, 15-161 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Zapiekanki naprawdę w porządku — szczególnie ta bez warzyw, dobrze przypieczona i smaczna. Jeśli ktoś woli więcej dodatków, to wersja z warzywami też da radę. Najlepiej brać bez majonezu — wtedy smak wychodzi najfajniej. Cena mogłaby być niższa, ale wiadomo, takie są teraz ceny."
- SUPREME Kebab
- Adres: Legionowa 28, 15-282 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Zacznę mocno bo bez kozery powiem, że to jest chyba najlepszy lokal serwujący kebab na cienkim w Białymstoku. Byłem trzy razy i nie jestem zawiedziony i napewno wrócę po kolejnego. Próbowałem już orient, klasyczny i gemuse. Bardzo smaczne, lekkie nie pozalewane sosem wręcz bardzo dobre. Wszystkie proporcje wydają się być dobrze dobrane z odpowiednimi proporcjami. Sos miętowy do frytek rewelacja. Co do cen to nie są tanie chociaż biorę zawsze małe i są wystarczające do najedzenia ale cena jest adekwatna do jakości i smaku. Co do innych rzeczy się nie wypowiem bo nie próbowałem ale może kiedyś napisze i o innych daniach. Sam lokal bardzo fajny wystrój i co jest na plus Ogródek może nie duży ale w fajnym stylu zrobiony."
- Kebab XXL
- Adres: Upalna 1A/17, 15-660 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Jedzonko super, Żonie bardzo smakowało. Duży Lawasz wołowina, sos Supreme. Ja kebab w bułce XL, kurczak, sos ten sam. Porcje porządne. Dla mnie oczywiście prawie w sam raz"
- Grill Kebab Białystok
- Adres: Jerzego Waszyngtona 38, 15-269 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Tak jak nie jestem za fasfoodami tak ten kebab był wyśmienity, nie ma co się oszukiwać nie jest to zdrowe jedzonko mimo wszystko czasem trzeba zgrzeszyć. I tak się stało. Lokal czysty, obsługa bardzo miła, jedzonko świeże, a bułka mega chrupiąca! Naprawde super to wyszło! Pozdrawiam serdecznie Panie które obslugiwaly. Zdecydowanie polecam lokal"
- CARAT KEBAB
- Adres: Wiejska 55, 15-351 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Genialny, aktualnie chyba najlepszy w Białymstoku. Bardzo fajne opcje, przystępne ceny. Berlin boy jest z tureckim serem, miętą zaatarem. Inne opcje również mają autentyczne składnik. Serio pyszna i zdrowa opcja. Jedynie nie polecam dowozu bo uber eats wysłał jakiegoś konowała i pomimi dodatkowej dopłaty za priorytetową dostawę, dostaliśmy zimne i kompletnie rozwalone jedzenie po prawie 2h. Na szczescie zwrócili część pieniędzy. Kebab genialny ale rozważcie współpracę z inną firmą bo uber eats jest po prostu żałosny"
- LAVA Kebab
- Adres: Jana Kilińskiego 12, 15-089 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,1
- Przykładowa opinia: "Smaczny kebab w uczciwej cenie. Bardzo miła obsługa"