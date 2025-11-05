Dron przemytnik spadł na Podlasiu. W środku setki paczek papierosów z Białorusi

Jacek Chlewicki
2025-11-05 21:05

Dron wypełniony nielegalnymi papierosami z Białorusi przechwycili funkcjonariusze Straży Granicznej w gminie Krynki. Urządzenie zauważył mieszkaniec pogranicza i powiadomił służby. W środku znajdowało się 400 paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy.

Autor: Straż Graniczna/ Materiały prasowe
  • Dron z kontrabandą ujawniono w gminie Krynki, na pograniczu polsko-białoruskim.
  • O zdarzeniu Straż Graniczną powiadomił jeden z mieszkańców.
  • W środku drona znajdowało się ok. 400 paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy.
  • Na miejscu interweniowały służby: Straż Graniczna, Policja i Straż Pożarna.
  • Od początku roku Podlaski Oddział SG odnotował 136 prób przemytu z użyciem dronów i balonów.
  • Wartość przechwyconych papierosów to ok. 3,4 mln zł, zatrzymano 29 osób.
  • Straż Graniczna podkreśla, że mimo barier na granicy przemytnicy szukają nowych sposobów przerzutu.

Funkcjonariusze Straży Granicznej udaremnili kolejny próbę przemytu nielegalnych papierosów przy użyciu drona. Do zdarzenia doszło w gminie Krynki, na pograniczu polsko-białoruskim. Informacja o tajemniczym obiekcie trafiła do placówki Straży Granicznej w Szudziałowie od jednego z mieszkańców pogranicza. Na miejsce natychmiast wezwano również strażaków i policję. Po zabezpieczeniu urządzenia okazało się, że w jego wnętrzu znajduje się około 400 paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Straż Graniczna.

Jak informuje Straż Graniczna, mimo rozbudowanych zabezpieczeń na granicy polsko-białoruskiej – w tym bariery fizycznej i elektronicznej – przemytnicy nie ustają w próbach przerzucania kontrabandy. W ostatnich miesiącach coraz częściej wykorzystują do tego drony lub balony meteorologiczne.

Tylko od początku roku Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotował 118 przypadków przemytu papierosów z użyciem balonów oraz 18 zdarzeń z udziałem dronów. Łączna, szacunkowa wartość przechwyconych towarów wynosi około 3,4 miliona złotych. W związku z tym procederem zatrzymano już 29 osób.

Straż Graniczna przypomina, że każdy, kto zauważy podejrzane działania w rejonie granicy, powinien niezwłocznie poinformować odpowiednie służby. Dzięki czujności mieszkańców – jak w tym przypadku – udaje się skutecznie przeciwdziałać przestępczości transgranicznej.

