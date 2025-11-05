Dron z kontrabandą ujawniono w gminie Krynki, na pograniczu polsko-białoruskim.

O zdarzeniu Straż Graniczną powiadomił jeden z mieszkańców.

W środku drona znajdowało się ok. 400 paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy.

Na miejscu interweniowały służby: Straż Graniczna, Policja i Straż Pożarna.

Od początku roku Podlaski Oddział SG odnotował 136 prób przemytu z użyciem dronów i balonów.

Wartość przechwyconych papierosów to ok. 3,4 mln zł, zatrzymano 29 osób.

Straż Graniczna podkreśla, że mimo barier na granicy przemytnicy szukają nowych sposobów przerzutu.

Funkcjonariusze Straży Granicznej udaremnili kolejny próbę przemytu nielegalnych papierosów przy użyciu drona. Do zdarzenia doszło w gminie Krynki, na pograniczu polsko-białoruskim. Informacja o tajemniczym obiekcie trafiła do placówki Straży Granicznej w Szudziałowie od jednego z mieszkańców pogranicza. Na miejsce natychmiast wezwano również strażaków i policję. Po zabezpieczeniu urządzenia okazało się, że w jego wnętrzu znajduje się około 400 paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Straż Graniczna.

Czytaj też: Balony z papierosami spadły na podwórko i zakład budowlany. Policja zatrzymała Białorusinów

Jak informuje Straż Graniczna, mimo rozbudowanych zabezpieczeń na granicy polsko-białoruskiej – w tym bariery fizycznej i elektronicznej – przemytnicy nie ustają w próbach przerzucania kontrabandy. W ostatnich miesiącach coraz częściej wykorzystują do tego drony lub balony meteorologiczne.

Tylko od początku roku Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotował 118 przypadków przemytu papierosów z użyciem balonów oraz 18 zdarzeń z udziałem dronów. Łączna, szacunkowa wartość przechwyconych towarów wynosi około 3,4 miliona złotych. W związku z tym procederem zatrzymano już 29 osób.

Zobacz też: Szokujący przemyt na Podlasiu. Balony meteorologiczne pełne kontrabandy papierosowej

Straż Graniczna przypomina, że każdy, kto zauważy podejrzane działania w rejonie granicy, powinien niezwłocznie poinformować odpowiednie służby. Dzięki czujności mieszkańców – jak w tym przypadku – udaje się skutecznie przeciwdziałać przestępczości transgranicznej.

Kontrabanda za 1,5 mln zł ukryta w cebuli. Podlaska KAS udaremniła przemyt papierosów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.