Sokólscy policjanci przechwycili ponad 1400 paczek papierosów bez akcyzy, które spadły balonem na posesję w gminie Szudziałowo.

Na miejscu zatrzymano dwóch obywateli Białorusi w wieku 22 i 55 lat, którzy przyjechali po odbiór kontrabandy.

Straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 42 tys. zł.

W Bielsku Podlaskim na teren zakładu budowlanego spadł kolejny balon z pakunkiem – w środku było 1500 paczek papierosów.

Policjanci zatrzymali tam 40-letniego obywatela Białorusi, w którego telefonie znaleziono też treści pedofilskie.

Straty podatkowe w tym przypadku wyniosły około 45 tys. zł.

Sokólscy policjanci udaremnili przemyt wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Mundurowi zabezpieczyli ponad 1400 paczek papierosów, które miały trafić na rynek. Do zdarzenia doszło w sobotę (27.09) na jednej z posesji w gminie Szudziałowo (woj. podlaskie). Dyżurny sokólskiej komendy otrzymał zgłoszenie o podejrzanym pakunku, który spadł na podwórko. Według relacji zgłaszającego, chwilę wcześniej usłyszał huk, a następnie zauważył na swojej posesji balon z paczką. O sprawie natychmiast powiadomił policję.

Na miejscu funkcjonariusze ujawnili pakunek, w którym znajdowały się papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Podczas zabezpieczania znaleziska na posesję wjechał samochód marki renault. Kierowca na widok policjantów gwałtownie zawrócił. Auto zostało zatrzymane do kontroli. Okazało się, że podróżowało nim dwóch obywateli Białorusi w wieku 55 i 22 lat. Mundurowi ustalili, że mężczyźni przyjechali po odbiór nielegalnego towaru.

Czytaj też: Papierosy z Białorusi ukryte w cebuli. KAS udaremniła przemyt

Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1400 paczek papierosów. Gdyby trafiły one do sprzedaży, Skarb Państwa poniósłby stratę w wysokości blisko 42 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconych podatków. Zatrzymani obywatele Białorusi usłyszeli zarzuty przemytu wyrobów tytoniowych bez akcyzy oraz uchylania się od opodatkowania. Za te czyny odpowiedzą przed sądem. Obaj mężczyźni zostali przekazani funkcjonariuszom straży granicznej, którzy wystąpili z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu.

Zobacz też: Szokujący przemyt na Podlasiu. Balony meteorologiczne pełne kontrabandy papierosowej

Do podobnej sytuacji doszło w Bielsku Podlaskim, gdzie na teren zakładu budowlanego spadł balon z pakunkiem. Policjanci zabezpieczyli tam 1500 paczek papierosów i zatrzymali 40-letniego obywatela Białorusi. W jego telefonie znaleziono nie tylko lokalizację kontrabandy, ale też treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Straty podatkowe oszacowano na około 45 tys. zł.

Podlasie. Przez dwa dni liczyli papierosy. KAS odkryła kontrabandę wartą milion złotych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.