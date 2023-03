Dużo wolnego na Wielkanoc 2023. Zobacz, kto nie musi pracować w Wielki Czwartek i Wielki Piątek

Wielkanoc 2023. Już niedługo rozpoczynają się święta wielkanocne. Dla katolików jest to najważniejszy czas w roku, w którym ma miejsce celebracja misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W 2023 roku 1. i 2. dzień świąt wielkanocnych wypada w niedzielę (9 kwietnia) oraz poniedziałek (10 kwietnia). Są to dni ustawowo wolne od pracy i nauki. W połączeniu z sobotą daje to więc 3 dni wolnego. Czy w Wielki Czwartek (6 kwietnia) i Wielki Piątek (7 kwietnia) trzeba iść do pracy lub do szkoły?

Czy trzeba iść do szkoły w Wielki Czwartek i Wielki Piątek?

W przypadku uczniów sprawa jest jasna. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023, który widnieje na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, wiosenna przerwa świąteczna obejmuje aż... 6 dni. Uczniowie mają wolne od 6 kwietnia do 11 kwietnia. Zdecydowanie mniej powodów do zadowolenia mają osoby pracujące.

Czy Wielki Piątek i Wielki Czwartek jest wolny od pracy?

W kalendarzu na czerwono zaznaczona jest tylko niedziela wielkanocna oraz poniedziałek wielkanocny. W tych dwóch dniach wszystkie zakłady pracy są zamknięte. Wielki Czwartek (6.04) i Wielki Piątek (7.04) to teoretycznie normalne dni, choć Kościół katolicki obchodzi w tych dniach celebruje ważne wydarzenia w ramach tzw. Wielkiego Tygodnia. Udzielenie wolnego od pracy w tych dniach leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Pracownik może spróbować wziąć sobie urlop na te dwa dni, aby zrobić sobie świąteczny, długi weekend, czyli zacząć wolne 6 kwietnia, a do pracy wrócić dopiero 11 kwietnia.

