Załamanie pogody na święta wielkanocne? Posępna prognoza IMGW. Aż nie chce się wierzyć

Do Polski na krótko zawitała zima. W ostatnich dniach w wielu miejscach naszego kraju występują przymrozki. IMGW wydaje ostrzeżenia meteorologiczne. Zimno może być nawet do czwartku (6 kwietnia). Pogoda nie rozpieszcza, co w kontekście zbliżających się świąt wielkanocnych może budzić uzasadniony niepokój. Jaka pogoda będzie na Wielkanoc 2023? Sprawdzamy prognozę pogody dla Białegostoku (woj. podlaskie). Wielki Czwartek (6.04), Wielki Piątek (7.04) i Wielka Sobota (8.04) to niestety deszcz, deszcz ze śniegiem i całkowite zachmurzenie. Przy czym w czwartek termometry pokażą zaledwie kilka stopni powyżej zera. Później powinno być już cieplej, ale nadal pochmurnie i nieprzyjemnie.

Pogoda na święta wielkanocne 2023

W Wielkanoc (9 kwietnia) pogoda w Białymstoku będzie podobna jak w poprzednich dniach: zachmurzenie całkowite i przelotne opady deszczu. W południe termometry pokażą około 6 °C. W drugi dzień świąt wielkanocnych (lany poniedziałek) mieszkańcy Białegostoku będą mieli obowiązkowy śmigus-dyngus, bo zapowiada się deszczowa pogoda. Może być nieco chłodniej niż w niedzielę. Taka nieprzyjemna pogoda może utrzymać się nawet do końca przyszłego tygodnia.

