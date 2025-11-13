Dwaj mężczyźni wtargnęli na prywatne przyjęcie i nie chcieli wyjść. Przyjechała policja

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-11-13 14:33

Dwóch pijanych mężczyzn wtargnęło do lokalu, w którym trwało prywatne przyjęcie, wywołując awanturę. Interwencja policji szybko ujawniła, że jeden z intruzów był poszukiwany do odbycia kary więzienia za niepłacenie alimentów. Po zatrzymaniu 26-latek trafił prosto do aresztu, a obaj odpowiedzą za zakłócanie porządku.

  • Dwóch nietrzeźwych mężczyzn wtargnęło na prywatne przyjęcie.
  • Jeden z nich — 26-latek — był poszukiwany do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za niealimentację.
  • Obaj zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu.
  • Po wytrzeźwieniu poszukiwany trafił do aresztu śledczego.
  • Mężczyźni odpowiedzą za zakłócanie spokoju i porządku publicznego.

Policjanci z Sejn interweniowali po zgłoszeniu dotyczącym dwóch nietrzeźwych mężczyzn, którzy bez zaproszenia weszli do lokalu, gdzie odbywało się prywatne przyjęcie. Według relacji uczestników imprezy intruzi  mimo próśb nie chcieli opuścić miejsca. - Jak wynikało z relacji zgłaszającej, byli również agresywni wobec uczestników imprezy - informuje oficer prasowy policji w Sejnach. Podczas weryfikacji ich danych okazało się, że 26-latek jest osobą poszukiwaną do odbycia kary ośmiu miesięcy pozbawienia wolności za niealimentację. Zarówno on, jak i jego 24-letni znajomy zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu, gdzie mieli wytrzeźwieć.

Po wytrzeźwieniu 26-latek został przewieziony do aresztu śledczego. Tam rozpoczął odbywanie zasądzonej wcześniej kary więzienia. Jego 24-letni kolega również usłyszy zarzuty — obaj odpowiedzą za zakłócanie spokoju i porządku publicznego.

