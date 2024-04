i Autor: KWP Białystok Dwóch 13-latków postawiło na nogi wszystkie służby

Niektórzy po prostu nie myślą, co robią. Potwierdzili to dwa 13-latkowie z gminy Supraśl, którzy zadzwonili do mieszkanki Białegostoku próbując ją... no właśnie. Oszukać? Przestraszyć? W końcu nastolatkowie wypalili, że w jej bloku jest bomba, po czym odłożyli słuchawkę. Na miejscu zjawili się policjanci i strażacy.