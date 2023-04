Dwóch mężczyzn oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Odwołali się od wyroku

Pierwszego z mężczyzn oskarżono o działalność na rzecz rosyjskiego wywiadu (udział w działalności obcego wywiadu przeciwko RP), drugiego - o pomocnictwo do takiej działalności. Za szpiegostwo grozi do 10 lat więzienia. Jak informowała ABW, gdy prokuratura kierowała w tej sprawie akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Suwałkach, jeden z oskarżonych był pośrednikiem wizowym, wykonującym usługi na rzecz firmy zajmującej się pośrednictwem wizowym, której właścicielem był drugi z tych mężczyzn. Według śledczych, pośrednik wizowy dostarczał drugiemu - by osiągnąć korzyści majątkowe - informacje, które następnie były przekazywane rosyjskiemu wywiadowi.

ABW i prokuratura nie podały, kiedy i jak długo prowadzona była taka działalność. Z informacji medialnych wynika, że chodziło o czas od 2016 roku do zatrzymania w 2021 roku, a mężczyźni działali w województwach: warmińsko-mazurskim i pomorskim, oraz w obwodzie kaliningradzkim Rosji. Proces w pierwszej instancji był utajniony ze względu na charakter zarzutów. Kilka miesięcy temu przed suwalskim sądem zapadły nieprawomocne wyroki skazujące: kary to rok i półtora roku więzienia.

Czytaj też: Ukraina będzie negocjować z Rosją w sprawie Krymu? Stawia konkretne warunki pokojowe

Apelacje złożyły obie strony. Jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP w białostockim sądzie apelacyjnym, wyrok zaskarżyła Prokuratura Krajowa oraz obrońcy obu oskarżonych. Termin rozpoznania tych odwołań nie został jeszcze wyznaczony.

Sonda Czy twoim zdaniem Wojsko Polskie jest dobrze wyposażone? Tak Nie Trudno powiedzieć