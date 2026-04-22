Dwóch policjantów w szpitalu, trzy radiowozy rozbite. Pościg na S61 pod Łomżą

Policjanci próbowali zatrzymać pojazd do rutynowej kontroli drogowej. Kierowca nie zastosował się do wydawanych sygnałów i rozpoczął ucieczkę. Funkcjonariusze ruszyli w pościg, który zakończył się zatrzymaniem auta.

Czytaj też: Pasażerowie zaatakowali taksówkarza. Zniszczyli auto i grozili kierowcy nożem

Skutki zdarzenia okazały się poważne. W trakcie interwencji uszkodzone zostały trzy policyjne radiowozy. Dwóch funkcjonariuszy wymagało pomocy medycznej i zostało przewiezionych do szpitala na badania.

Czytaj też: Pościg pod Białymstokiem. Pijany kierowca z dożywotnim zakazem zakończył ucieczkę na drzewie

Na miejscu pracowały służby, a okoliczności całego zdarzenia są wyjaśniane.