W Polsce Dzień Chłopaka świętujemy 30 września. W tym roku 30.09 wypada w poniedziałek. Jest to odpowiednik Dnia Kobiet, który obchodzimy 8 marca. W Dzień Chłopaka mężczyźni otrzymują życzenia, a czasem większe lub mniejsze prezenty. Co roku dużą popularnością cieszą się książki, ubrania czy karty podarunkowe lub doładowania np. do serwisu VOD.

Śmieszne życzenia na Dzień Chłopaka

Mój mężczyzno, dziś jest Twoje święto, chciałbym Ci podarować skafander kosmiczny od NASA, bo kolejne lata naszej miłości zapowiadają się ODLOTOWO!!

Z okazji Dnia Chłopaka, życzę Ci wszystkiego co dobre, szczęśliwe i miłe. Co budzi uśmiech i spokój i ciszą napełnia chwile! Wszystkiego najlepszego!

Bądź zawsze szczęśliwy, I zawsze się śmiej! Gdy grozi Ci jedynka, No to z lekcji zwiej!

Zawsze uśmiechniętej buzi, wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Chłopie, życzę Ci głowy pełnej pomysłów, pogody ducha na każdy dzień i wiary tak wielkiej jak Wielki Mur Chiński!

Dzień Chłopaka 2024. Pomysły na prezent na Dzień Chłopaka

Fajnym pomysłem na prezent na Dzień Chłopaka są także personalizowane gadżety, takie jak skarpetki z zabawnymi wzorami, kubki termiczne, czy zestawy narzędzi dla majsterkowicza. Prezent powinien odzwierciedlać zainteresowania obdarowywanego mężczyzny: sport, gry wideo, książki, filmy. Najgorszym możliwym rozwiązaniem będą... pieniądze, choć może zdarzają się wyjątki od tej reguły. Dzień Chłopaka to święto popularne także w szkołach. Co można podarować dziecku? Czytajcie dalej.

Prezenty na Dzień Chłopaka w szkołach

Dzień Chłopaka jest również obchodzony w szkołach podstawowych. Wówczas, aby uszczęśliwić chłopaka, wystarczy drobny upominek. Co można dać dziecku z okazji Dnia Chłopaka, które chodzi np. do zerówki lub pierwszej klasy? Zerknijcie na nasze propozycje.

breloki, kubki, długopisy z imieniem

słodycze

koszulka lub czapka z ulubionym bohaterem z bajek

bilet co kina, teatru, cyrku

Poniżej znajdziecie nasze propozycje prezentów dla mężczyzn. Pamiętajmy, że najlepszy prezent to taki, który jest dobrany z myślą o osobie, która go otrzyma.

