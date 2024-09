Kiedy jest Dzień Chłopaka? Śmieszne życzenia. Prezenty dla taty lub syna

Spis treści

Kiedy jest dzień chłopaka?

Dzień Chłopaka to wyjątkowe święto obchodzone w Polsce 30 września (poniedziałek, 30.09). W tym dniu kobiety wręczają swoim mężczyznom drobne upominki i składają życzenia. Jest to święto szczególnie popularne w przedszkolach, zerówkach i szkołach podstawowych, gdzie dziewczynki wręczają upominki chłopcom. Co ciekawe, Dzień Chłopaka to święto, które jest obchodzone także w innych krajach, choć pod różnymi datami. Na przykład w Meksyku obchodzi się je 19 listopada, a w Norwegii 7 października.

Prezenty na Dzień Chłopaka dla taty i syna. Pomysły na prezenty do szkoły

Personalizowane gadżety to świetny pomysł na prezent na Dzień Chłopaka. Można wybrać skarpetki z humorystycznymi wzorami, termiczne kubki, czy zestawy narzędzi dla majsterkowicza. Ważne, aby prezent odzwierciedlał pasje obdarowywanego mężczyzny, takie jak sport, gry wideo, książki czy filmy. Oczywiście inny prezent kupimy chłopcu, który chodzi do przedszkola, a inny temu, który chodzi do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Poniżej prezentujemy nasze pomysły na prezenty dla chłopców i mężczyzn z okazji Dnia Chłopaka 2024.

karta podarunkowa, doładowanie serwisu VOD, serwisu muzycznego, YouTube itd.

gra wideo

doładowanie do sklepu z grami (np. PlayStation Store, Xbox Game Pass)

książka

kubek, długopis z imieniem

czapka, ubranie z bohaterami ulubionego filmu, książki, gry

karnet na siłownię

akcesoria do komputera, telefonu

Pozostałe propozycje prezentów na Dzień Chłopaka znajdziecie w galerii:

Śmieszne życzenia na Dzień Chłopaka 30 września 2024

Trzeba pamiętać, że żaden prezent nie zastąpi życzeń wypływających z głębi serca. Poniżej znajdziecie propozycje życzeń na Dzień Chłopaka - nie tylko zabawnych. Możecie je wyrecytować lub np. wysłać Messengerem lub WhatsAppem.

Dziś jest Dzień Chłopaka. Pamiętaj, że kocham Cię w dzień i w nocy. Zimą i latem. Kocham cię, gdy śpię i gdy kupuję bułki w sklepie. Kocham Cię zawsze!

Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości, Dużo uśmiechów i wiele radości, Spełnienia marzeń i moc słodyczy!

Życzę ci zdrówka, pieniędzy i czego sobie sam życzysz! Wszystkiego najlepszego!

Hej! Pobudka! Dziś jest Twoje święto! Mam ważny komunikat to ogłoszenia: KOCHAM CIĘ! Dziękuję za uwagę, możesz spać dalej :-*

Z okazji Dnia Chłopaka życzę Ci zdrówka, szczęścia, pomyślności, zero smutków i zazdrości! Kupę forsy, miłości bez liku, spełnienia marzeń i zero paniki!

Dziś swoje święto mają wszystkie chłopaki! Życzę ci zdrówka, pieniędzy i czego sobie sam życzysz! Wszystkiego najlepszego!

Zawsze uśmiechniętej buzi, wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Chłopie, życzę Ci głowy pełnej pomysłów, pogody ducha na każdy dzień i wiary tak wielkiej jak Wielki Mur Chiński!

