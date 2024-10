"Żałuje tego co się stało"

Dzień Nauczyciela w całej Polsce obchodzimy w poniedziałek 14 października. W tym dniu świętują nauczyciele, pedagodzy i pracownicy szkół. W wielu polskich miastach nauczyciele będą w tym dniu odbierać podziękowania za pracę, życzenia i drobne upominki. W tym artykule znajdziesz życzenia, wierszyki i rymowanki dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podziękuj swojemu nauczycielowi i złóż mu piękne życzenia na Dzień Nauczyciela 2024.

Najlepszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku – jest wykształcenie. W podzięce za trud włożony w naszą edukację samych radości i sukcesów życzy klasa...

Z głębi serca dziękujemy Wam za wszystkie dni, które wspólnie przeżyliśmy. Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę, za każdy uśmiech, miłość, dobrą radę. W ciągu tych wszystkich lat, wychowując nas, staliście się naszymi przyjaciółmi, na których zawsze można polegać, którzy zawsze służą wsparciem.

Z okazji jakże ważnego święta, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia. By czasu starczyło na wszystko, aby w sukcesy obrodziło, a to co dobre na lepsze się zmieniło.

Drodzy nauczyciele! Dziękujemy Wam za wszystko, czego nas nauczyliście, za dobroć, opiekę i wychowanie. Dziękujemy za nakazy i zakazy, oraz wskazywanie dróg. Zawsze będziemy powracać do wspomnień z lat szkolnych z wielkim sentymentem.

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić. W podziękowaniu, za trudną pracę i wskazanie właściwej drogi, życzymy dużo wytrwałości i dalszych sukcesów zawodowych.

Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację. Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych. Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz. Zdajemy sobie sprawę, że na efekty Waszej pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie, ale przyjdzie czas, kiedy stanie się ona widoczna. Dlatego jeszcze raz za wszystko dziękujemy i składamy najserdeczniejsze życzenia!

Wszyscy nasi kochani nauczyciele dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele. Za naukę, za trud jaki jest wkładany przeogromny bukiet życzeń dziś składamy. Życzenia szczere, prawdziwe z uczniowskich serc płynące. Jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na naszej polskiej łące.

Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia, niech szkoła w dom się wspólny zmienia! Praca wychowawcy to praca niełatwa, bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa. Kocha ona figle i chętnie się czubi, lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi. Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, który gdy dorośnie, dopiero zrozumie jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie.

Część z tych życzeń pochodzi ze strony wierszykolandia.pl.

