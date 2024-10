Matka dwójki dzieci nie wróciła do domu. Prawda okazała się straszna

Życzenia na Dzień Nauczyciela. Z okazji jakże ważnego święta, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia. By czasu starczyło na wszystko, aby w sukcesy obrodziło, a to co dobre na lepsze się zmieniło.

Najlepszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku – jest wykształcenie. W podzięce za trud włożony w naszą edukację samych radości i sukcesów życzy klasa...

Wszyscy nasi kochani nauczyciele dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele. Za naukę, za trud jaki jest wkładany przeogromny bukiet życzeń dziś składamy. Życzenia szczere, prawdziwe z uczniowskich serc płynące. Jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na naszej polskiej łące.

Drodzy nauczyciele! Dziękujemy Wam za wszystko, czego nas nauczyliście, za dobroć, opiekę i wychowanie. Dziękujemy za nakazy i zakazy, oraz wskazywanie dróg. Zawsze będziemy powracać do wspomnień z lat szkolnych z wielkim sentymentem.

Czytaj też: Dzień Nauczyciela 2024. Czy 14 października jest dniem wolnym od szkoły i pracy? Sprawdź, kto ma długi weekend w październiku

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić. W podziękowaniu, za trudną pracę i wskazanie właściwej drogi, życzymy dużo wytrwałości i dalszych sukcesów zawodowych.

Dzień Nauczyciela 2024. Życzenia do wysłania, napisania na kartce lub wyrecytowania [14.10.24]

Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia, niech szkoła w dom się wspólny zmienia! Praca wychowawcy to praca niełatwa, bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa. Kocha ona figle i chętnie się czubi, lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi. Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, który gdy dorośnie, dopiero zrozumie jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie.

Dziękujemy za trud włożony w nasze wychowanie, za wszystkie mądre i ciepłe słowa. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia nauczyciela życzy...

Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację. Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych. Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz. Zdajemy sobie sprawę, że na efekty Waszej pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie, ale przyjdzie czas, kiedy stanie się ona widoczna. Dlatego jeszcze raz za wszystko dziękujemy i składamy najserdeczniejsze życzenia!

Z głębi serca dziękujemy Wam za wszystkie dni, które wspólnie przeżyliśmy. Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę, za każdy uśmiech, miłość, dobrą radę. W ciągu tych wszystkich lat, wychowując nas, staliście się naszymi przyjaciółmi, na których zawsze można polegać, którzy zawsze służą wsparciem.

Niektóre życzenia na dzień nauczyciela 2024 pochodzą ze strony wierszykolandia.pl.

Sonda Lubisz swoich nauczycieli? Tak! Niektórzy są super! Mogłem trafić gorzej... Nie. Chciałbym już skończyć szkołę