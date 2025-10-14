Dzień Nauczyciela 2025. Piękne życzenia i kartki dla nauczycieli. Gotowe wzory do pobrania za darmo

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-10-14 7:47

Dzień Nauczyciela 2025 obchodzimy w Polsce 14 października, w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. To wyjątkowe święto, podczas którego uczniowie i rodzice dziękują nauczycielom za ich codzienny trud, cierpliwość i zaangażowanie. To także doskonała okazja, by przesłać kilka ciepłych słów – prosto z serca.

Dzień Nauczyciela 2025. Piękne życzenia dla nauczycieli – podziękuj za trud i pasję

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Krótkie życzenia na Dzień Nauczyciela 2025

Idealne do SMS-a, kartki lub szkolnej laurki:

  • Dziękujemy za wiedzę, cierpliwość i uśmiech każdego dnia. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela!
  • Życzymy wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji z pracy i uczniów, którzy zawsze pamiętają o dobrym słowie.
  • Niech każdy dzień w szkole przynosi radość, a nauczanie będzie nie tylko obowiązkiem, ale i pasją.
  • Dziękujemy za to, że pokazujecie nam świat – krok po kroku, z sercem i zrozumieniem.
  • Wszystkiego, co najpiękniejsze – zdrowia, uśmiechu i siły do realizowania marzeń.

Piękne i wzruszające życzenia dla nauczycieli

Dla tych, którzy chcą powiedzieć coś więcej niż tylko „dziękuję”:

  • Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy Państwu, by każdy dzień przynosił satysfakcję z pracy, wdzięczność uczniów i poczucie, że to, co robicie, naprawdę ma sens.
  • Niech nie zabraknie Wam cierpliwości, inspiracji i wiary, że każde dobre słowo i gest zostają w sercach uczniów na zawsze.
  • Dziękujemy za pasję, za trud włożony w nauczanie i za to, że potraficie dostrzec w każdym uczniu potencjał.
  • Niech ta praca, choć wymagająca, daje Wam radość i spełnienie.

Dzień Nauczyciela 2025
10 zdjęć

Życzenia od uczniów dla nauczycieli

Proste, szczere i od serca – takie, które można powiedzieć w klasie lub wpisać do kartki:

  • Dziękujemy za cierpliwość, pomoc i wsparcie.
  • Za to, że potraficie nas słuchać, zrozumieć i wskazać właściwą drogę.
  • Za to, że jesteście z nami – nie tylko w szkole, ale też w ważnych chwilach życia.
  • Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy dużo zdrowia, uśmiechu i satysfakcji z pracy z nami – nawet wtedy, gdy bywa trudno!

Czytaj też: Piękne życzenia dla nauczycieli i wychowawców z okazji Dnia Nauczyciela

Dzień Nauczyciela w Polsce obchodzony jest od 1957 roku, a od 1972 roku nosi oficjalną nazwę Dnia Edukacji Narodowej. To święto wszystkich pracowników oświaty – nauczycieli, wychowawców, pedagogów i pracowników szkół. W wielu placówkach tego dnia nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, a uczniowie przygotowują akademie, występy i drobne upominki dla swoich nauczycieli.

Nauczyciel wspomagający i jego rola?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DZIEŃ NAUCZYCIELA