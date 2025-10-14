Dzień Nauczyciela 2025. Piękne życzenia i kartki dla nauczycieli. Gotowe wzory do pobrania za darmo

Krótkie życzenia na Dzień Nauczyciela 2025
Idealne do SMS-a, kartki lub szkolnej laurki:
- Dziękujemy za wiedzę, cierpliwość i uśmiech każdego dnia. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela!
- Życzymy wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji z pracy i uczniów, którzy zawsze pamiętają o dobrym słowie.
- Niech każdy dzień w szkole przynosi radość, a nauczanie będzie nie tylko obowiązkiem, ale i pasją.
- Dziękujemy za to, że pokazujecie nam świat – krok po kroku, z sercem i zrozumieniem.
- Wszystkiego, co najpiękniejsze – zdrowia, uśmiechu i siły do realizowania marzeń.
Piękne i wzruszające życzenia dla nauczycieli
Dla tych, którzy chcą powiedzieć coś więcej niż tylko „dziękuję”:
- Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy Państwu, by każdy dzień przynosił satysfakcję z pracy, wdzięczność uczniów i poczucie, że to, co robicie, naprawdę ma sens.
- Niech nie zabraknie Wam cierpliwości, inspiracji i wiary, że każde dobre słowo i gest zostają w sercach uczniów na zawsze.
- Dziękujemy za pasję, za trud włożony w nauczanie i za to, że potraficie dostrzec w każdym uczniu potencjał.
- Niech ta praca, choć wymagająca, daje Wam radość i spełnienie.
Życzenia od uczniów dla nauczycieli
Proste, szczere i od serca – takie, które można powiedzieć w klasie lub wpisać do kartki:
- Dziękujemy za cierpliwość, pomoc i wsparcie.
- Za to, że potraficie nas słuchać, zrozumieć i wskazać właściwą drogę.
- Za to, że jesteście z nami – nie tylko w szkole, ale też w ważnych chwilach życia.
- Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy dużo zdrowia, uśmiechu i satysfakcji z pracy z nami – nawet wtedy, gdy bywa trudno!
Dzień Nauczyciela w Polsce obchodzony jest od 1957 roku, a od 1972 roku nosi oficjalną nazwę Dnia Edukacji Narodowej. To święto wszystkich pracowników oświaty – nauczycieli, wychowawców, pedagogów i pracowników szkół. W wielu placówkach tego dnia nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, a uczniowie przygotowują akademie, występy i drobne upominki dla swoich nauczycieli.