Egzamin ósmoklasisty z angielskiego "najłatwiejszy ze wszyskich". Uczniowie wychodzili z sal z uśmiechami na twarzy

„Najłatwiejszy egzamin ze wszystkich” – mówią uczniowie

Wrażenia po egzaminie ósmoklasisty 2026 z angielskiego są wyjątkowo pozytywne. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Białymstoku zgodnie twierdzą, że arkusz był prosty, przewidywalny i bardzo „życiowy”.

15-letnia Urszula Janiel nie kryła entuzjazmu:

– To był zdecydowanie najłatwiejszy egzamin ze wszystkich - mówi nastolatka. - Myślę, że cała nasza klasa była świetnie przygotowana przez nauczycieli. Jedno z zadań dotyczyło Dnia Ziemi, który obchodziliśmy całkiem niedawno, więc temat mieliśmy na świeżo. Wszyscy wyszliśmy z sali zadowoleni i z uśmiechami na twarzach.

E-mail o albumie ze zdjęciami? „Wymarzony temat!”

W arkuszu znalazło się m.in. zadanie pisemne, które – jak twierdzą uczniowie – było banalnie proste. Trzeba było napisać e-mail o przygotowaniu albumu fotograficznego dla cioci.

– W arkuszu nic nas nie zaskoczyło. Pytania okazały się dużo łatwiejsze niż na egzaminach próbnych - dodaje Kinga Jasińska (15 l.). - Trzeba było, na przykład, napisać e-mail o przygotowaniu albumu ze zdjęciami dla cioci. Należało wspomnieć, kto pomagał w pracy, opisać jedną z fotografii oraz wyjaśnić, dlaczego ten właśnie prezent spodoba się cioci. Temat był po prostu wymarzony i bardzo prosty. Dla nas w zasadzie właśnie zaczęły się wakacje!

Logiczne zadania, proste słuchanki, zero pułapek

Jak relacjonują uczniowie, zadania na słuchanie były wyraźne i nieskomplikowane, a test wyboru nie zawierał żadnych podchwytliwych fragmentów. Wielu ósmoklasistów podkreśla, że poziom trudności był niższy niż na egzaminach próbnych, co dodatkowo podniosło morale.

Kiedy wyniki?

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki 3 lipca. Do tego czasu uczniowie mogą cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem – zwłaszcza że po dzisiejszych opiniach trudno znaleźć kogoś, kto wyszedłby z sali niezadowolony.

Dużo wcześniej, bo jeszcze dziś wczesnym popołudniem, będą dostępne arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

