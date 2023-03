Emilia Korolczuk przekazała przykrą wiadomość. "To jedna z najgorszych chwil...". Fani wspierają 36-latkę

Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk jak każdy hodowca poświęca codziennie mnóstwo energii, aby doglądać swoje kochane zwierzęta. Na Ranczu Laszki możemy znaleźć między innymi owce. Wczoraj (20.03) Emilia Korolczuk opublikowała filmik zatytułowany "Nie zawsze jest kolorowo". Już sam tytuł mówił, że nie będzie to przyjemne nagranie. W środku nocy 36-letnia pani sołtys wsi Laszki odnalazła martwe jagnię. - Coś poszo nie tak, ale już idzie drugie. Teraz to już poczekam - komentowała przygnębionym głosem Korolczuk. Po chwili owca urodziła kolejne martwe jagnię. - Smród jest tutaj okropny. Już one zaczęły się rozkładać. Były też żółte, czyli przenoszone. Jest mi przykro, smutno - mówiła kobieta. Następnego dnia do owcy przyjechał weterynarz. Na szczęście zwierzę czuło się dobrze, mimo dramatycznej nocy.

Rolnicy. Podlasie. Smutne chwile na Ranczu Laszki. Fani wspierają Emilię Korolczuk

Fani wspierają Emilię podkreślając, że tak wygląda życie na wsi: "Takie życie też jest na wsi. Emilio, dzielnie dajesz sobie radę z pomocą najbliższych". "Mi też jest zawsze smutno jak rodzi się martwe i potwornie mi szkoda kozy, która liże swoje nieżywe maleństwo. I meczy, by wstało" - napisała pod filmem pani Bożena. - Tak, to jedna z najgorszych chwil... - podsumowała Emilia Korolczuk.

Serial Rolnicy. Podlasie, którego bohaterką jest Emilia Korolczuk, jest emitowany w każdą niedzielę na FOKUS TV. Premierowe odcinki są pokazywane o godz. 20.15.

